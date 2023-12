La cinquième saison de "The Crown" est plus décousue, avec de nouvelles pistes et d'anciens problèmes.

Ce thème fait partie des intrigues de palais les plus juteuses de la nouvelle saison, alors que le prince Charles (Dominic West) s'agace de son statut d'héritier en devenir et parle ouvertement du "syndrome de la reine Victoria", une référence à sa mère, la reine(Imelda Staunton), trop enracinée dans le passé et la tradition pour répondre aux exigences changeantes d'une monarchie moderne.

Bien sûr, la saison commence en 1991, et il est donc tentant de savoir qu'Elizabeth conservera ce titre pendant encore trois décennies, et que Charles est sur le point de nuire gravement à son image publique grâce à l'échec de son mariage avec Diana (Elizabeth Debicki), qui capture parfaitement le regard pensif et vaguement triste de Diana. Le personnage s'en sort moins bien en termes d'émotions, puisqu'il est dépeint de manière moins sympathique cette fois-ci, du moins dans sa naïveté quant à l'enfer que représenterait le fait de parler publiquement de la famille royale.

L'inconfort associé à ces flambées publiques incombe au nouveau Premier ministre, John Major (Jonny Lee Miller), qui reconnaît la dynamique de ce qui se passe mieux que les principaux acteurs, ce qui ne rend pas son rôle moins inconfortable pour lui.

Le scénariste et producteur Peter Morgan se plonge à nouveau dans toutes sortes de situations au cours des dix épisodes, notamment l'amitié improbable qui se développe entre le prince Philip (Jonathan Pryce, qui joue un rôle important) et Penny Knatchbull (Natascha McElhone), l'épouse beaucoup plus jeune du filleul de Philip, qui commence alors qu'il cherche à la consoler de la mort tragique de sa fille.

Philip prend également sur lui de reprocher à Diana de ne pas comprendre l'institution dans laquelle elle s'est mariée, lui rappelant qu'il ne s'agit pas d'une famille, mais d'un système. C'est un système".

Cependant, étant donné l'accent mis sur Diana et Charles au cours de cette décennie, les digressions semblent plus prononcées - et dans certains cas, discutables - cette saison, de la situation critique de la princesse Margaret (maintenant Lesley Manville), qui n'a pas entièrement fait la paix avec son passé, au détour d'un long voyage dans les coulisses de la famille, à un long détour dans l'histoire de Dodi et Mohamed al-Fayed ("The Kite Runner" Khalid Abdalla et Salim Daw, respectivement), l'éventuel petit ami de Diana et son père riche et obsédé par son statut, aux yeux duquel le jeune homme n'en fait jamais assez.

Ajoutez à cela un épisode consacré à la Russie et à l'histoire sordide des rois autour de la révolution, et vous aurez parfois l'impression d'avoir fait un ou deux pas de trop.

Les lèvres supérieures restent incroyablement rigides, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Lorsque Charles dit en privé à sa mère, à propos de Diana : "J'ai fait ce que tu m'as demandé, maman. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche", elle répond sèchement qu'"être heureux en ménage est une préférence plutôt qu'une exigence".

Le casting est toujours aussi impressionnant à presque tous les niveaux - Timothy Dalton apparaît même dans un petit mais important caméo - et pour ceux qui n'en ont jamais assez des ragots royaux, Morgan donne à nouveau au public sa version de ce qui s'est passé derrière les portes closes, comme lorsque Charles et Diana discutent tranquillement après avoir finalisé leur divorce.

"Vous n'avez jamais été jeune, même quand vous l'étiez", lui dit-elle.

La série "The Crown" a été formidable, comme l'atteste la récolte d'Emmy Awards pour sa quatrième saison, et elle est toujours aussi bonne. Pourtant, étant donné les sommets atteints par les versions plus jeunes de ces personnages, pour reprendre les termes de la Reine, regarder la saison actuelle ressemble plus à une préférence qu'à une obligation.

La cinquième saison de "The Crown" débutera le 9 novembre sur Netflix.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com