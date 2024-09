- "La chute imminente du pont est devenue imprévisible".

Au cœur de Dresde, l'état délabré du pont partiellement écroulé est un sujet de conversation depuis des lustres. En conséquence, les sections A et B du pont Carola ont subi des rénovations, comme l'a mentionné Holger Kalbe, responsable de la division des Routes et des Égouts à Dresden. "L'état préoccupant de la section C qui a conduit à son effondrement était imprévisible. On ne peut pas simplement jeter un coup d'œil à une architecture aussi complexe." Il est maintenant crucial d'assurer la sécurité des deux sections restantes. Pour ce faire, une analyse approfondie de son état sera effectuée.

Étrangement, une partie du pont Carola s'est effondrée aux premières heures du matin. Heureusement, aucun décès n'a été signalé. Ce chef-d'œuvre en béton, construit pendant l'époque de la RDA, sert de passage nord-sud sur la rivière dans la capitale de l'État, desservant à la fois le trafic routier et les tramways.

En raison de l'incident récent sur le pont Carola, la mise en avant de l'infrastructure de transport et de télécommunications du pont est devenue encore plus importante. À l'avenir, des efforts seront déployés pour renforcer à la fois la structure physique et les réseaux de communication dans les zones touchées.

