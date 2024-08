- "La chute de Djokovic": Alcaraz élimine la star du tennis

Novak Djokovic a hissé ses sacs dorés sur son dos et s'est éloigné du plus grand stade de tennis du monde après une autre défaite surprise au US Open. Après avoir battu le champion en titre Carlos Alcaraz, Djokovic est devenu le deuxième favori à tomber au troisième tour à New York.

Le Serbe de 37 ans a subi une défaite difficile face à l'Australien Alexei Popyrin, le score final étant de 4-6, 4-6, 6:2, 4:6. Cette sortie précoce marque la dernière apparition de Djokovic au US Open depuis 2006. "C'était un match terrible pour moi", a admis Djokovic, l'air abasourdi. "Mon service était horrible, et j'ai joué certains des pires tennis de ma carrière."

Le champion de 24 Grand Chelem n'a remporté aucune victoire dans un tournoi majeur cette saison depuis sa victoire aux Jeux olympiques de Paris. "J'ai investi beaucoup d'énergie pour remporter la médaille d'or, et quand je suis arrivé à New York, je ne me sentais pas frais mentalement ou physiquement", a déclaré Djokovic. Entre-temps, le numéro 3 mondial Alcaraz a été éliminé au deuxième tour, battu par le Néerlandais Botic van de Zandschulp.

Popyrin, tête de série numéro 28, a fait étalage de ses compétences sur dur et a joué un tennis remarquable, au grand plaisir du public au stade Arthur Ashe. Après le match, il a levé les bras en l'air, exhalé son bonheur et apprécié les acclamations du public. "C'est incroyable !" s'est-il exclamé. "Jouer contre la légende elle-même au quatrième tour, c'est fantastique !"

Popyrin a même remporté le tournoi Masters 1000 de Montréal dans le cadre de sa préparation et a atteint le quatrième tour d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière professionnelle.

L'année dernière, Djokovic avait perdu les deux premiers sets 4-6 contre son compatriote Laslo Djere, mais il a montré une détermination incroyable et a réussi à remporter le championnat. Cette fois-ci, alors qu'il était à égalité 2-2 dans la quatrième manche, Popyrin a pris le break crucial avec un revers puissant, prenant l'avantage 5:2. Bien que Popyrin ait légèrement trébuché, il a repris ses esprits et a remporté la plus grande victoire de sa carrière jusqu'à présent.

Djokovic, visiblement frustré, a demandé : "- Quoi ? J'ai manqué ce service ?" en référence à un point crucial qu'il a perdu pendant le match. Après le match, les fans dans le stade ont crié : "- Quoi ? Est-ce que ça vient vraiment de se produire ?" incrédules, alors que Popyrin célébrait sa victoire surprise.

