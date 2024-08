La chlamydia: une maladie qui ne cesse de sévir

Infections sexuellement transmissibles, et plus particulièrement celles causées par la Chlamydia, sont les plus courantes au sein de la population, touchant particulièrement les jeunes, selon le Centre fédéral d'éducation pour la santé (BZgA). Une récente étude fournit des preuves que ces pathogènes bactériens peuvent survivre dans le corps en utilisant certaines niches au sein du tractus gastrointestinal.

Par conséquent, des infections répétées dans divers tissus, y compris le tractus génital, peuvent se produire, comme l'explique l'équipe de recherche dirigée par Thomas Rudel de l'Université de Wurtzbourg dans la revue "PLoS Pathogens".

Hibernation bactérienne

Les connaissances existantes sur cette hypothèse proviennent principalement d'études sur la souris, qui ont une pertinence limitée pour les humains, préviennent les auteurs. Par conséquent, il reste incertain que le tractus gastrointestinal humain peut effectivement servir de site pour des infections persistantes à Chlamydia, agissant comme une réserve pour des infections ultérieures du tractus génital.

La persistance est un état dans lequel les bactéries continuent d'exister mais ne se répliquent plus. De nombreuses bactéries entrent dans cette phase dormante en réponse à des conditions environnementales défavorables et reviennent à leur cycle de croissance normal dans des conditions plus favorables. En raison de la faible réplication bactérienne, peu ou pas de symptômes apparaissent pendant la phase de persistance, ce qui rend les infections persistantes difficiles à traiter avec des antibiotiques.

Expériences sur des mini-organes ingénieurs

L'équipe dirigée par Rudel a utilisé des organoïdes, ou des mini-organes ingénieurs en trois dimensions, initiés à partir de cellules du tractus gastrointestinal humain comme base. Des cellules épithéliales de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon ont été cultivées sur un milieu nutritif pour former une seule couche de cellules et infectées par Chlamydia trachomatis.

La Chlamydia peut pénétrer les cellules par des mécanismes spécifiques et se développer ensuite sous forme de croissance régulière ou de croissance de type persistant. L'épithélium sain et intact semble être résistant aux infections à C. trachomatis, proposent les chercheurs. La barrière épithéliale doit probablement être endommagée, par exemple par inflammation, prolifération ou micro-lésions sur la muqueuse, pour permettre une infection.

L'équipe reconnaît que le modèle utilisé manque de certaines caractéristiques, notamment la colonisation microbienne naturelle et un système immunitaire fonctionnel.

Infertilité comme conséquence potentielle

Chlamydia trachomatis est un pathogène bactérien spécifique aux humains, figurant parmi les principales causes d'infections sexuellement transmissibles (IST) dans le monde. Souvent, les infections ne causent pas de symptômes observables, bien que des symptômes tels que des écoulements, une sensation de brûlure pendant la miction ou une douleur pendant les rapports sexuels puissent être ressentis. Les symptômes peuvent disparaître

Lire aussi: