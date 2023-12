La chirurgie de la perte de poids prolonge la vie, selon une étude

L'étude révèle que les personnes ayant subi l'un des quatre types de chirurgie de perte de poids avaient 16 % moins de risques de mourir, toutes causes confondues, que les personnes de poids similaire. La baisse des décès dus à des maladies déclenchées par l'obésité, telles que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète, a été encore plus spectaculaire.

"Les décès dus aux maladies cardiovasculaires ont diminué de 29 %, tandis que les décès dus à divers cancers ont diminué de 43 %, ce qui est assez impressionnant", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Ted Adams, professeur agrégé adjoint de nutrition et de physiologie intégrative à la faculté de médecine de l'université de l'Utah.

"On a également observé une baisse considérable - 72 % - des décès liés au diabète chez les personnes opérées par rapport à celles qui ne l'ont pas été", ajoute-t-il. Un inconvénient de taille : L'étude a également révélé que les jeunes opérés présentaient un risque de suicide plus élevé.

Des recherches antérieures corroborées

L'étude, publiée mercredi dans la revue Obesity, renforce les résultats similaires de recherches antérieures, notamment une étude suédoise sur 10 ans qui a révélé une réduction significative des décès prématurés, a déclaré le Dr Eduardo Grunvald, professeur de médecine et directeur médical du programme de gestion du poids à l'université de Californie à San Diego.

L'étude suédoise a également révélé qu'un nombre significatif de personnes étaient en rémission du diabète deux ans et dix ans après l'opération.

"Ces nouvelles recherches menées dans l'Utah prouvent une fois de plus que les personnes qui subissent ces interventions ont des résultats positifs et bénéfiques à long terme", a déclaré le docteur Grunvald, qui a participé à l'élaboration des nouvelles lignes directrices de l'American Gastroenterological Association sur le traitement de l'obésité.

L'association recommande vivement aux patients souffrant d'obésité d'utiliser des médicaments ou des interventions chirurgicales récemment approuvés pour la perte de poids, associés à des changements de mode de vie.

"L'essentiel pour les patients est de savoir qu'il est plus naturel et plus facile de modifier son régime alimentaire après une chirurgie bariatrique ou la prise de nouveaux médicaments amaigrissants", a déclaré M. Grunvald, qui n'a pas participé à l'étude menée dans l'Utah.

"Bien que nous ne comprenions pas encore très bien pourquoi, ces interventions modifient en fait la chimie de votre cerveau, ce qui facilite grandement le changement de votre régime alimentaire par la suite.

Malgré ces avantages, seuls 2 % des patients éligibles à la chirurgie bariatrique y ont recours, souvent en raison de la stigmatisation de l'obésité, explique le Dr Caroline Apovian, professeur de médecine à la Harvard Medical School et codirectrice du Center for Weight Management and Wellness au Brigham and Women's Hospital de Boston. Caroline Apovian est l'auteur principal des lignes directrices de pratique clinique de l'Endocrine Society pour la gestion pharmacologique de l'obésité.

Les compagnies d'assurance couvrent généralement le coût de la chirurgie pour les personnes de plus de 18 ans ayant un indice de masse corporelle de 40 ou plus, ou un IMC de 35 si le patient souffre également d'une affection connexe telle que le diabète ou l'hypertension artérielle, a-t-elle déclaré.

Je vois des patients dont l'IMC est de 50 et je leur dis invariablement : "Vous êtes candidat à tout - médicaments, régime, exercice physique et chirurgie". Et beaucoup me disent : "Ne me parlez pas de chirurgie, je n'en veux pas". Je n'en veux pas. Ils ne veulent pas d'une solution chirurgicale à ce que la société leur a dit être un échec de la volonté", a-t-elle déclaré.

"Nous ne torturons pas les personnes souffrant de maladies cardiaques : 'Oh, c'est parce que vous avez mangé tous ces fast-foods'. Nous ne torturons pas les diabétiques : "Oh, c'est parce que vous avez mangé tous ces gâteaux". Nous leur disons qu'ils ont une maladie et nous la traitons. L'obésité est également une maladie, mais nous torturons les personnes obèses en leur disant que c'est de leur faute.

Les hommes et les femmes peuvent en bénéficier

La plupart des personnes qui choisissent la chirurgie bariatrique - environ 80 % - sont des femmes, a déclaré Adams. L'un des points forts de la nouvelle étude, selon lui, est l'inclusion d'hommes ayant subi l'intervention.

"Pour toutes les causes de décès, la mortalité a été réduite de 14 % pour les femmes et de 21 % pour les hommes", a déclaré M. Adams. En outre, les décès dus à des causes connexes, telles que les crises cardiaques, le cancer et le diabète, ont été inférieurs de 24 % pour les femmes et de 22 % pour les hommes ayant subi une intervention chirurgicale par rapport à ceux qui n'en ont pas subi, a-t-il ajouté.

La plupart des opérations bariatriques sont aujourd'hui réalisées par laparoscopie, explique Ted Adams, auteur principal de l'étude.

Quatre types de chirurgie pratiqués entre 1982 et 2018 ont été examinés dans l'étude : le pontage gastrique, l'anneau gastrique, la sleeve gastrique et le switch duodénal.

Le bypass gastrique, mis au point à la fin des années 1960, crée une petite poche près de la partie supérieure de l'estomac. Une partie de l'intestin grêle est remontée et attachée à ce point, ce qui permet de contourner la majeure partie de l'estomac et du duodénum, la première partie de l'intestin grêle.

Dans le cas de l'anneau gastrique, une bande élastique qui peut être serrée ou desserrée est placée autour de la partie supérieure de l'estomac, limitant ainsi le volume d'aliments entrant dans la cavité stomacale. L'anneau gastrique n'étant pas aussi efficace pour la perte de poids à long terme, cette procédure "n'est plus aussi populaire aujourd'hui", a déclaré M. Adams.

"La sleeve gastrique est une procédure qui consiste à retirer environ deux tiers de l'estomac par laparoscopie. "L'intervention est moins longue et les aliments passent toujours par l'estomac, qui est beaucoup plus petit. C'est devenu une option très populaire".

L'échange duodénal est généralement réservé aux patients dont l'IMC est élevé, a ajouté M. Adams. Il s'agit d'une intervention complexe qui combine une sleeve gastrectomie et un pontage intestinal. Elle est efficace pour le diabète de type 2, selon la Cleveland Clinic.

Une complication grave

L'une des conclusions alarmantes de la nouvelle étude est l'augmentation de 2,4 % des décès par suicide, principalement chez les personnes ayant subi une chirurgie bariatrique entre 18 et 34 ans.

"C'est parce qu'on leur dit que la vie sera belle après la chirurgie ou les médicaments", explique Joann Hendelman, directrice clinique de la National Alliance for Eating Disorders, un groupe de défense des droits à but non lucratif.

"Tout ce que vous avez à faire, c'est perdre du poids, et les gens voudront passer du temps avec vous, les gens voudront être vos amis, et votre anxiété et votre dépression auront disparu", a-t-elle ajouté. "Mais ce n'est pas la réalité.

En outre, la chirurgie bariatrique comporte des risques postopératoires et des effets secondaires, tels que les nausées, les vomissements, l'alcoolisme, l'incapacité potentielle à perdre du poids ou même la prise de poids, a déclaré Susan Vibbert, une avocate de Project HEAL, qui aide les personnes souffrant de troubles de l'alimentation.

"Comment définissons-nous la santé dans ces scénarios ? Et existe-t-il une autre intervention - une intervention neutre sur le plan du poids ? a demandé Mme Vibbert.

Des recherches antérieures ont également montré une association entre le risque de suicide et la chirurgie bariatrique, a déclaré Grunvald, mais les études sur le sujet ne sont pas toujours en mesure de déterminer les antécédents mentaux d'un patient.

"La personne a-t-elle opté pour la chirurgie parce qu'elle avait des attentes irréalistes ou des troubles psychologiques sous-jacents qui n'ont pas été résolus après l'opération ? Ou s'agit-il d'un effet direct de la chirurgie bariatrique ? Nous ne pouvons pas répondre à cette question avec certitude", a-t-il déclaré.

Des conseils intensifs avant l'opération sont généralement requis pour tous ceux qui subissent la procédure, mais cela peut ne pas suffire, a déclaré Mme Apovian. Elle a perdu sa première patiente en chirurgie bariatrique, qui s'est suicidée.

"Elle était plus âgée, dans la quarantaine. Elle avait été opérée et avait perdu 150 livres. Elle s'est ensuite jetée sous un bus et est morte parce qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire sous-jacent qu'elle soignait elle-même avec de la nourriture", a expliqué Mme Apovian. "En tant que société, nous utilisons beaucoup la nourriture pour cacher les traumatismes. Ce dont nous avons besoin dans ce pays, c'est de plus de conseils psychologiques pour tout le monde, et pas seulement pour les personnes qui subissent une chirurgie bariatrique.

Selon les experts, la gestion du poids est un processus unique pour chaque personne, un mélange de génétique, de culture, d'environnement, de stigmatisation sociale et de santé personnelle. Il n'existe pas de solution unique pour tous.

"Tout d'abord, en tant que société, nous devons considérer l'obésité comme une maladie, un problème biologique, et non comme un échec moral", a déclaré M. Grunvald. "C'est mon premier conseil.

"Et si vous pensez que votre vie va bénéficier d'un traitement, alors envisagez un traitement fondé sur des preuves, dont les études montrent qu'il s'agit de chirurgie ou de médicaments, si vous n'avez pas été en mesure d'y parvenir en modifiant uniquement votre mode de vie.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com