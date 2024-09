La Chine vise une expédition historique sur Mars vers 2028, en s'efforçant de se faire connaître dans la domination de l'espace.

La mission Tianwen-3 de la Chine, selon le concepteur de la mission Liu Jizhong, effectuera deux lancements autour de 2028 pour récupérer des échantillons martiens. Ce calendrier est plus audacieux que l'objectif initial de 2030 déclaré par les autorités spatiales, bien que la date limite ait montré une certaine flexibilité ces dernières années. Une date cible de 2028 semble revenir à un plan discuté en 2022 par un scientifique en chef du programme Tianwen, ce qui permettrait à la Terre de recevoir des échantillons d'ici 2031.

Ces récents commentaires interviennent après l'exploit historique de la Chine en juin, ayant réussi à prélever des échantillons de la face cachée de la Lune. Entre-temps, l'entreprise de récupération d'échantillons martiens de NASA et de l'Agence spatiale européenne est encore à l'étude en raison de préoccupations budgétaires, de complexité et de facteurs de risque. NASA, avec un historique de réussite sur Mars, examine actuellement des stratégies plus rapides et rentables pour accélérer les résultats, initialement prévus pour 2040.

Le premier retour d'échantillons martiens serait un jalon important pour le programme spatial ambitieux de la Chine et le rêve du président Xi Jinping de faire de la Chine une puissance spatiale.

Les avancées de la Chine - notamment les missions lunaires sans équipage et la création de sa propre station spatiale en orbite - coïncident avec l'intensification des initiatives spatiales des États-Unis et d'autres pays en raison du potentiel des ressources d'exploration lunaire et en espace profond et des avantages scientifiques.

L'objectif principal de la mission Tianwen-3 de la Chine est d'explorer les signes de vie sur Mars. En outre, la mission vise à réaliser des avancées technologiques dans l'échantillonnage de surface, le décollage et l'ascension de Mars, ainsi que la rencontre en orbite de Mars, comme l'a révélé Liu la semaine dernière, selon les médias d'État chinois.

Dans une interview avec CGTN, Liu a mis en évidence les défis associés à la mission, qui implique deux lancements de fusées initiaux et un lancement de fusée sans précédent depuis la surface de Mars pour ramener les échantillons.

"La mission de retour nécessite un lancement depuis la surface de Mars. En effet, il s'agit d'un petit lancement de fusée - donc, assurer la fiabilité de l'ensemble du vol sera un défi", a-t-il déclaré.

La Chine collaborera internationalement autour de la mission, notamment en transportant des charges utiles de pays étrangers, en partageant des échantillons et des données, et en planifiant la recherche future sur Mars, selon Liu.

Missions d'exploration de Mars

Mars a longtemps captivé les scientifiques en tant que destination de recherche privilégiée qui pourrait potentiellement révéler des détails sur la vie extraterrestre et les origines de notre système solaire.

La série de missions d'exploration planétaire de la Chine, Tianwen, dont le nom se traduit approximativement par "questions au ciel", a connu son premier succès en 2021, lorsque sa sonde Tianwen-1 a atteint l'orbite de Mars et a libéré le rover Zhurong sur la surface de la planète.

L'atterrissage de Zhurong dans le bassin d'Utopia Planitia le 15 mai 2021 a fait de la Chine le troisième pays après l'Union soviétique et les États-Unis à se poser sur Mars, qui est à plus de 30 millions de miles de la Terre à son approche la plus proche.

L'objectif principal de Zhurong était de découvrir des traces de vie ancienne et d'examiner les minéraux, les conditions environnementales et la distribution d'eau et de glace dans le bassin.

Les recherches des premiers examens de Zhurong du bassin suggèrent que le bassin d'Utopia Planitia était habité par de l'eau à une époque où de nombreux scientifiques croyaient Mars aride et glacée, selon la recherche de 2022.

Le rover était censé fonctionner pendant 90 jours sur Mars, mais il a persisté pendant 358 jours et a parcouru 1 921 mètres (6 302 pieds) sur la planète avant de entrer en hibernation en mai 2022 en raison d'une accumulation inhabituelle de poussière.

Les États-Unis ont effectué leur premier atterrissage sur Mars en 1976 avec leur mission Viking 1, qui comprenait un atterrisseur qui a fonctionné pendant plus de six ans. Il a surpassé le spacecraft Mars 3 de l'Union soviétique, qui s'est posé sur la surface de Mars en 1971 mais a transmis des signaux pendant seulement 20 secondes.

Le dernier atterrissage des États-Unis sur Mars était le rover Perseverance de NASA, qui s'est posé dans le cratère Jezero en 2021 et a depuis collecté des échantillons pour un futur retour sur Terre.

Le chef de NASA, Bill Nelson, a déclaré plus tôt cette année que la mission de retour d'échantillons martiens des États-Unis était "l'une des missions les plus complexes jamais entreprises par NASA".

En avril, NASA a annoncé qu'elle explorait de nouvelles méthodes pour récupérer des échantillons de surface, après que le budget ait grimpé jusqu'à 11 milliards de dollars avec un calendrier de retour d'échantillons en 2040. En juin, elle a annoncé qu'elle défendait un certain nombre d'études de 90 jours pour découvrir des méthodes plus économiques et efficaces.

La mission Tianwen-3, initiée par la Chine, vise à explorer Mars et à récupérer potentiellement des échantillons martiens, contribuant à la poursuite mondiale de la compréhension des secrets de Mars et de la possibilité de vie extraterrestre. Malgré les agences spatiales commerciales comme NASA confrontées à des contraintes budgétaires et à la complexité de leurs entreprises de récupération d'échantillons martiens, la Chine reste déterminée à être à la tête de ce domaine.

Lire aussi: