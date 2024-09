- La Chine vise à apporter de la joie à l'Afrique en augmentant l'expansion de l'énergie solaire

Dérangements, confiscations de terres, relocalisations forcées. À l'approche de cette année's réunion des chefs d'État africains avec l'administration chinoise, les activistes environnementaux mettent en avant l'un des revers des investissements chinois en Afrique, en particulier en ce qui concerne l'Ouganda. Dans une zone côtière du lac Albert, les résidents font face à des difficultés en raison de la construction proposée d'une raffinerie de pétrole liée à un projet d'extraction et de pipeline dirigé par la société chinoise CNOOC. Climate Rights International accuse les forces militaires de la nation africaine de ne pas respecter les droits de l'homme, qualifiant le projet de "non seulement une bombe carbone, mais aussi un désastre pour les droits de l'homme", selon le directeur exécutif Brad Adams.

Ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont portées, et il est peu probable que ce soit la dernière. Une étude du Global Development Policy Center (GDPC) de l'Université de Boston a montré que l'implication de la Chine en Afrique reçoit souvent de mauvaises notes en matière de respect de l'environnement, des réglementations sociales et gouvernementales, en raison du non-respect des réglementations environnementales et sociales, ou des préoccupations concernant les communautés touchées. L'étude a analysé certains projets d'infrastructure énergétique et de zones économiques spéciales en Égypte, en Éthiopie et au Nigeria, qui sont des destinations populaires pour les investissements, et a découvert que bien qu'ils aient créé des emplois et stimulé la croissance économique, il y avait "beaucoup de place pour l'amélioration" en matière de conformité. La présence de la Chine sur le continent a également aggravé la situation des émissions de gaz à effet de serre en raison de réglementations environnementales laxistes ou ignorées, avec un financement principalement destiné aux centrales électriques au charbon, aux industries de transformation intensives en travail et en ressources, à l'extraction des ressources et à la construction.

Maintenant, la direction chinoise, qui s'est concentrée sur la neutralité climatique dans ses frontières depuis quelque temps, ajuste également sa approche de l'Afrique et met l'accent sur les technologies vertes dans les relations économiques. En réalité, les investissements dans les infrastructures ou les projets verts ont diminué ces dernières années dans le cadre de l'initiative Belt and Road. During the summit in Beijing starting on Thursday, China aims to bolster business with renewable energy and electric mobility with Africa. Given that Chinese auto manufacturers and factories producing solar and wind technology have amassed substantial overcapacity that they can no longer easily sell in EU and US markets, this presents an opportunity.

Les deux décennies d'engagement économique entre la Chine et l'Afrique ont atteint un tel niveau que la Chine est maintenant le principal partenaire commercial bilatéral et la principale destination d'exportation pour la plupart des pays africains. Depuis 2013, Beijing est le plus grand investisseur direct étranger bilatéral et le plus grand créancier bilatéral en Afrique. "Les liens économiques approfondis et les flux d'investissement de la Chine vers l'Afrique", selon le GDPC de Boston, "sont un sujet de débat sur leur conception, leurs intentions et l'équilibre des avantages et des risques - avec des implications potentielles à long terme pour le développement industriel, la modernisation et la transformation économique durable du continent".

Le livre blanc "China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals" du Conseil d'État chinois en 2021 a rapporté que depuis la création du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) en 2000, les entreprises chinoises ont soutenu les pays africains dans la construction ou la modernisation de plus de 10 000 kilomètres de chemins de fer, près de 100 000 kilomètres de routes, environ 1 000 ponts, près de 100 ports et 66 000 km de lignes de transmission et de distribution d'électricité. Selon les données de l'Administration générale des douanes de la Chine, le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint un record de 282 milliards de dollars en 2023.

Technologie verte "Made in China"

Lors de l'ouverture du neuvième sommet Chine-Afrique, le président et chef du parti communiste chinois, Xi Jinping, encourage ses invités des pays comme le Gambie, le Kenya, le Nigeria, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud à opter pour un développement industriel à faible émission de carbone en favorisant les fabricants chinois de technologie éolienne et solaire ou de véhicules électriques. En même temps, Beijing travaille à améliorer son accès aux matières premières essentielles pour la mobilité électrique et les systèmes de stockage futurs, qui sont abondantes dans le sol africain, telles que le lithium, le cobalt et le cuivre au Botswana, en Namibie et au Zimbabwe.

Avant le sommet, les officiels et les experts des deux côtés sont parvenus à un accord à Shanghai sur "une coopération stratégique renforcée" pour optimiser les structures énergétiques et dans les domaines des technologies à faible émission de carbone, du financement climato-compatible et de la formation de talents verts, comme le rapporte "China Daily". Le passage des combustibles fossiles aux sources d'énergie renouvelables, ont-ils déclaré, est crucial pour la protection du climat et nécessite des investissements accrus dans la technologie et l'infrastructure.

Selon les analyses de l'Université de Boston, le financement de la Chine pour les projets africains s'oriente de plus en plus vers des projets verts et à haute technologie plutôt que de financer plus de ponts ou de routes. Le financement a été alloué pour les fermes solaires, les usines de véhicules électriques ou les stations 5G pour améliorer la connectivité Internet. Sur les 4,2 milliards de dollars de 13 prêts en 2023 à huit gouvernements africains et deux banques régionales, 500 millions de dollars ont été affectés à des projets hydroélectriques et solaires.

Capacité en énergie renouvelable à multiplier par six

L'Afrique a récemment relevé ses objectifs pour sa transition énergétique. Avant la Conférence mondiale sur le climat de 2023, l'Union africaine (UA) s'est engagée lors du premier sommet sur le climat en Afrique à augmenter la capacité d'énergie renouvelable de l'actuel autour de 50 gigawatts à 300 gigawatts d'ici 2030. Ainsi, les objectifs d'exportation d'énergie renouvelable de la Chine pourraient trouver un terrain fertile parmi les délégués des États africains. Cependant, ils sont maintenant également plus prudents quant à l'endettement supplémentaire.

La Chine a activement promu la protection du climat dans ses relations internationales depuis plusieurs années. En 2015, elle a établi un "Fonds de coopération sud-sud sur le climat" pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique. En 2021, elle a promis à l'UA d'investir davantage dans les énergies propres et moins dans les centrales électriques au charbon. Au Kenya, elle a financé la construction d'un parc solaire de 50 mégawatts, qui alimente en électricité plus de 350 000 personnes dans 70 000 ménages depuis son lancement en 2019.

L'Institut de Ressources Mondiales met en avant que Beijing prévoit de se concentrer sur des initiatives plus petites et plus attrayantes lors de l'extension de ses offres d'énergie propre à l'avenir. L'un des premiers programmes collaboratifs, baptisé la "Ceinture solaire africaine", prévoit de fournir de l'énergie solaire à environ 50 000 ménages africains via des systèmes décentralisés d'ici 2027. Ces projets, tels que les "mini-réseaux" constitués de petits réseaux autonomes alimentés généralement par de l'énergie solaire et un stockage local, sont souvent peu rentables, ce qui freine l'acquisition d'investisseurs et d'opérateurs privés. Le projet de "Ceinture solaire" de la Chine est encore à ses débuts, les experts recommandant un soutien supplémentaire, notamment pour combler les lacunes dans les études de faisabilité pour les développeurs.

L'énergie solaire est identifiée comme une source d'énergie peu coûteuse dans de nombreuses régions africaines, en particulier pour les ménages non raccordés aux réseaux centraux. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2022, le budget alloué aux investissements chinois dans les centrales électriques au charbon en Afrique pourrait financer plus de la moitié de la capacité solaire nouvelle essentielle nécessaire. Conformément à la feuille de route de l'AIE pour la durabilité en Afrique, il est prévu que 80 % de la production d'énergie future proviendra de sources renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique d'ici 2030.

Cependant, les projets environnementaux doivent accorder une plus grande attention aux droits de l'homme et à la propriété foncière. Les incidents de mécontentement parmi les communautés voisines de Garissa, une importante centrale solaire dans le nord du Kenya, n'ont pas été signalés, pas plus que le projet pétrolier ugandais. Toutefois, les résidents locaux regrettent de ne pas avoir pu utiliser l'énergie solaire pour l'irrigation, car les agriculteurs à petite échelle n'ont pas été intégrés au projet. Malgré leur accord sur le projet et la compensation pour la terre cédée, la communauté regrette maintenant d'avoir abandonné 200 hectares de pâturages sans nécessité.

L'Union européenne pourrait exprimer son inquiétude quant aux violations des droits de l'homme liées à la construction de la raffinerie de pétrole sur le lac Albert, compte tenu de son engagement en faveur du développement durable et du respect des droits de l'homme dans ses relations extérieures. L'Union européenne pourrait également encourager l'administration chinoise à investir dans des projets de technologies vertes en Afrique, conformément à sa propre orientation vers la neutralité climatique et la décarbonisation.

