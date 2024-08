La Chine va limiter les exportations d'antimon dans les dernières restrictions sur les minéraux critiques

La Chine imposera des limites à l'exportation de l'antimoine et des éléments connexes au nom de la sécurité nationale, a annoncé jeudi son ministère du Commerce, dans la dernière mesure de Pékin pour restreindre les expéditions de minéraux critiques dont elle est le principal fournisseur.

La Chine a représenté l'an dernier 48 % de la production mondiale minières d'antimoine, un métal stratégique utilisé dans des applications militaires telles que les munitions, les missiles infrarouges, les armes nucléaires et les jumelles de vision nocturne, ainsi que dans les batteries et l'équipement photovoltaïque.

Les restrictions sont imposées «afin de garantir la sécurité nationale et les intérêts, et de remplir les obligations internationales telles que la non-proliferation», a déclaré le ministère dans un communiqué.

Lors d'un point de presse régulier jeudi, le ministère a déclaré que les restrictions ne visaient pas un pays ou une région spécifique.

«C'est un signe des temps», a déclaré Christopher Ecclestone, principal et stratège minier chez Hallgarten & Company à Londres.

«Les utilisations militaires de Sb (antimoine) sont maintenant la queue qui remue le chien. Tout le monde en a besoin pour les armements, il est donc préférable de le conserver que de le vendre», a-t-il déclaré. «Cela mettra vraiment la pression sur les militaires américains et européens».

Les limites, en vigueur à partir du 15 septembre, s'appliquent à six types de produits liés à l'antimoine, notamment l'ore d'antimoine, les métaux d'antimoine et l'oxyde d'antimoine, a déclaré le ministère dans le communiqué.

Les règles interdisent également l'exportation de la technologie de fusion et de séparation or-antimoine sans autorisation.

Utilisation double

Les exportateurs de produits touchés doivent demander des licences d'exportation pour les biens et les technologies à double usage - ceux qui ont des applications militaires et civiles potentiels, a-t-il déclaré.

Les États-Unis et d'autres pays s'efforcent de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour les matériaux clés, en élaborant des politiques et des paquets de soutien pour leurs secteurs des minéraux critiques, notamment les terres rares.

Dans une note de recherche d'avril, les analystes de China Securities ont déclaré que la demande croissante d'armes et de munitions en raison des guerres et des tensions géopolitiques était susceptible de voir un contrôle accru et un stockage de l'ore d'antimoine.

Perpetua Resources, qui construit un projet d'antimoine et d'or aux États-Unis avec le soutien du Pentagone et de la Banque d'exportation-importation des États-Unis, avait initialement prévu de commencer la production en 2028, si elle obtenait les permis finaux cette année. Mais les mesures de la Chine ont incité la société à étudier la possibilité de produire de l'antimoine plus rapidement.

«Nous examinons les choses que nous pouvons faire pendant la construction pour sortir l'antimoine plus tôt pour répondre à certains besoins stratégiques», a déclaré Jon Cherry, PDG de Perpetua, à Reuters.

«Le département de la Défense des États-Unis est conscient de la nature critique de l'antimoine et de l'offre limitée. Nous avons entendu de nombreuses sources différentes concernant le manque d'approvisionnement en antimoine, que le marché est très serré et se resserre quotidiennement».

Les actions de Perpetua ont bondi de 19 % jeudi, atteignant des niveaux non atteints depuis trois ans.

Restrictions élargies

Les dernières restrictions de la Chine suivent une vague de telles restrictions introduites depuis l'an dernier.

En décembre, la Chine a interdit l'exportation de la technologie de fabrication d'aimants en terres rares, qui s'est ajoutée à une interdiction déjà en vigueur sur l'exportation de la technologie d'extraction et de séparation des matériaux critiques.

Pékin a également resserré les exportations de certains produits graphites, et a imposé des restrictions sur les exportations de gallium et de germanium, produits largement utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs.

Les prix de l'antimoine ont atteint des niveaux records cette année, alimentés par une offre serrée et une demande croissante, en particulier du secteur photovoltaïque, où le métal est utilisé pour améliorer les performances des cellules solaires.

Cela a aidé à faire grimper les cours des producteurs chinois tels que Hunan Gold 002155.SZ, Tibet Huayu Mining 601020.SS et Guangxi Huaxi Non-Ferrous 600301.SS de 66 % à 93 % par rapport à l'année dernière.

Un producteur d'antimoine dans la province du Hunan a déclaré qu'ils attendaient les résultats de la dernière mesure, mais a ajouté : «Nous pensons que dans l'immédiat, les prix devraient être soutenus par une vague d'achats de stocks précipités des acheteurs étrangers». Ils ont refusé de s'exprimer car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Bien que la Chine soit le plus grand fournisseur d'antimoine raffiné, elle est un importateur net de concentrés et dépend de l'ore de pays tels que la Thaïlande, le Myanmar et la Russie, ont montré les données douanières. Les importations de Russie ont chuté sharply cette année.

«Un manque de matière première concentrée reste la caractéristique principale du marché de l'antimoine pour le moment», a déclaré Jack Bedder, cofondateur de la société de conseil Project Blue.

L'industrie technologique pourrait faire face à des défis en raison des restrictions à l'exportation, car l'antimoine est essentiel à la production de batteries et d'équipements photovoltaïques. Des changements dans les stratégies commerciales pourraient être nécessaires pour assurer des approvisionnements suffisants en antimoine.

De plus, le secteur technologique pourrait devoir investir dans des sources ou des technologies alternatives, compte tenu des restrictions élargies de la Chine sur les exportations de gallium et de germanium, qui sont largement utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs.

