- La Chine teste une centrale nucléaire dont le noyau ne peut pas fondre.

Dans une centrale nucléaire conventionnelle, l'accident de conception de base maximale, ou fusion du cœur, est le plus grave accident possible. Il s'agit d'un état où les processus dans le cœur ne peuvent plus être contrôlés, ce qui entraîne un chauffage continu jusqu'à ce qu'il fonde à travers le plancher du réacteur.

En Chine, dans la province du Shandong, un type de réacteur a été testé pour la première fois où cela ne peut pas se produire. Un réacteur à lit de billes perd de la température de lui-même en cas de perturbation. Il se refroidit passivement et n'a pas besoin d'un système de refroidissement d'urgence. Au Japon, à Fukushima en 2011, à la fois l'alimentation électrique régulière et de secours ont échoué, entraînant une fusion du cœur.

Le concept n'est pas nouveau et n'a pas été développé en Chine. Cependant, la Chine a été le premier pays à construire un réacteur de ce type. L'Allemagne a étudié des prototypes. Contrairement à cela, une centrale nucléaire complète se trouve à Shandong, qui a commencé son fonctionnement en décembre 2023. La centrale nucléaire de Shidaowan est la première centrale nucléaire de quatrième génération.

Centrale nucléaire modulaire

L'installation est composée de deux petits réacteurs, chacun ayant une puissance thermique de 250 mégawatts, entraînant une seule turbine à vapeur d'une puissance électrique de 210 mégawatts chacun. Une centrale nucléaire de taille moyenne a une puissance de 1200 mégawatts, et le type chinois est modulaire. Les modules supplémentaires augmentent la puissance. L'hélium est utilisé comme réfrigérant et le graphite comme modérateur. Chaque réacteur est équipé de plus de 400 000 éléments combustibles sphériques, chacun contenant sept grammes de combustible. Les billes restent intactes à des températures allant jusqu'à 1620 degrés - bien plus élevées que même dans des situations d'urgence extrêmes, selon l'Association chinoise de l'énergie nucléaire. Le réacteur génère à la fois de la vapeur jusqu'à 500 degrés Celsius et de l'électricité. Cela est destiné à remplacer la combustion de gaz naturel et de charbon dans l'industrie pétrochimique.

Pour tester la nouvelle centrale électrique en cas d'urgence, les deux modules du réacteur ont été arrêtés pendant le fonctionnement. Par la suite, la température dans la centrale a diminué d'elle-même. Naturellement, une température stable a été atteinte 35 heures après l'arrêt de l'alimentation. Le test a été effectué en 2023, et l'étude accompagnatrice a été publiée dans la revue "Joule".

