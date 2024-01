La Chine tente d'attirer les touristes étrangers grâce à un régime élargi d'exemption de visa, après un faible rebond post-pandémique

Le régime réciproque d'exemption de visa, annoncé mardi par le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin, intervient après que la Thaïlande a supprimé en septembre les visas pour les touristes chinois jusqu'en février prochain.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que l'exemption réciproque de visa entre la Chine et la Thaïlande "sert les intérêts fondamentaux des deux peuples".

"Les services gouvernementaux responsables de la question sont en étroite communication sur les détails. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre rapide de l'accord", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère, lors d'une conférence de presse régulière mardi.

La Chine est la deuxième économie du monde, une puissance manufacturière mondiale et une vaste nation à la géographie vertigineuse, à la culture et à l'histoire riches, ce qui en fait un endroit extrêmement intéressant à explorer pour les touristes. Mais ce n'est pas le pays le plus facile à visiter.

Des périodes d'isolement auto-imposé, des règles de visa labyrinthiques, des restrictions Internet qui interdisent des outils en ligne omniprésents tels que Google Maps et, plus récemment, la domination d'applications de paiement électronique chinoises extrêmement performantes mais loin d'être conviviales pour les étrangers, ont longtemps constitué des obstacles à un voyage sans encombre.

Lors de la pandémie de Covid-19, les frontières chinoises ont été pratiquement fermées pendant trois ans. Mais Pékin semble aujourd'hui vouloir faire revenir les touristes.

L'accord avec la Thaïlande fait suite à un programme d'exemption de visa que la Chine a proposé à six pays dans le but de stimuler le tourisme étranger, alors que son économie peine à se redresser.

En novembre, la Chine a annoncé un programme expérimental permettant aux visiteurs de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne et de Malaisie d'entrer sans visa pendant 15 jours.

Cette politique, qui a débuté en décembre, devrait durer 12 mois, jusqu'à la fin du mois de novembre de cette année.

En décembre, 118 000 voyageurs de ces six pays sont entrés en Chine sans visa dans le cadre de la nouvelle politique, a déclaré lundi l'administration nationale de l'immigration, sans fournir de ventilation par pays.

Plus de 77 % d'entre eux se sont rendus en Chine pour des visites touristiques, des loisirs ou des activités professionnelles, selon l'administration.

Les entrées sans visa ont représenté 55 % du nombre total de visites en Chine en provenance des six pays, qui ont augmenté de près de 30 % par rapport à novembre, a indiqué l'administration.

L'effet réel de cette politique reste à voir, car les touristes de pays lointains, comme l'Europe, ont généralement tendance à planifier leurs voyages en Chine des mois à l'avance. En outre, les hivers sont particulièrement froids dans une grande partie de la Chine et ne correspondent donc pas à la haute saison touristique.

La Chine a également facilité la visite des touristes américains en simplifiant la procédure de demande de visa.

Depuis le 1er janvier, les voyageurs en provenance des États-Unis n'ont plus besoin de présenter la preuve de l'achat de billets d'avion aller-retour, de réservations d'hôtel, de leur itinéraire ou d'une lettre d'invitation pour demander un visa touristique, selon l'ambassade de Chine aux États-Unis.

La Chine cherche à séduire davantage de voyageurs internationaux dans le cadre de ses efforts plus généraux pour relancer une économie léthargique confrontée à de nombreux vents contraires.

En août, elle a supprimé toutes les exigences relatives au test Covid-19 préalable à l'entrée pour les passagers entrants, a offert aux voyageurs d'affaires la possibilité d'obtenir un visa à l'arrivée et a exempté les visiteurs de certains pays de la collecte d'empreintes digitales.

L'été dernier, WeChat et Alipay, les deux plus grandes applications de paiement chinoises qui ont fini par dominer la vie quotidienne, ont enfin permis aux visiteurs de lier leurs cartes de crédit étrangères, ce qui leur a permis de réserver des taxis, de prendre le métro et de payer les restaurants, les hôtels et les magasins dans tout le pays, qui ne connaît pratiquement pas l'argent liquide.

Mais le retour des voyageurs internationaux en Chine a été lent et reste bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

Au cours du premier semestre 2023, les autorités chinoises de l'immigration ont enregistré un total de 8,4 millions d'entrées et de sorties de ressortissants étrangers, soit moins de 30% du nombre enregistré au cours de la même période en 2019, selon les données publiées par l'Administration nationale de l'immigration.

Au troisième trimestre de l'année, le nombre d'entrées et de sorties d'étrangers a augmenté pour atteindre 8 millions, soit encore la moitié du niveau de la même période en 2019.

Les agences de voyage chinoises ont constaté une baisse encore plus vertigineuse du nombre de touristes étrangers.

Selon le ministère de la Culture et du Tourisme, les agences de voyage chinoises ont reçu 477 800 touristes étrangers au cours des six premiers mois de 2023, ce qui représente seulement 5,58 % de la même période en 2019. Le ministère n'a pas publié de données depuis le second semestre de l'année dernière.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com