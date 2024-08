La Chine réprimande vigoureusement les dernières restrictions d'exportation des États-Unis.

Les États-Unis ont mis en place des réglementations plus strictes contre de nombreuses entreprises de Chine et de Russie, dans le but de bloquer les fournitures à l'armée russe. Pékin s'oppose fermement à ces licences et menace de prendre des mesures de rétorsion.

La Chine a vivement critiqué la réglementation renforcée des États-Unis concernant plus de 100 exportateurs chinois. Cette action perturbe l'harmonie du commerce international et entrave les échanges de matières premières, selon le ministère du Commerce de Beijing. La Chine promet de prendre des mesures appropriées pour protéger les intérêts légitimes de ses entreprises.

Récemment, le gouvernement américain a annoncé une décision plaçant 105 entreprises - 42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays - sur une liste de restrictions commerciales. Ces entreprises sont sanctionnées pour diverses raisons, notamment le transfert d'électronique américaine à l'armée russe et la production de masse de drones utilisés par la Russie lors de son invasion de l'Ukraine. Pour continuer leurs activités, ces entreprises doivent maintenant obtenir des licences particulièrement difficiles.

En tant que géants économiques mondiaux, les tensions concernant une éventuelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont augmenté ces dernières semaines. L'administration américaine allègue que la Chine, avec des subventions du secteur d'État, renforce des industries clés, inondant ainsi les marchés mondiaux de biens en surplus à bas prix. En conséquence, les États-Unis, ainsi que l'UE, ont imposé des droits sur divers articles, notamment les véhicules électriques chinois.

De plus, à mesure que le conflit commercial entre l'UE et la Chine s'intensifie, le ministère du Commerce de Beijing a annoncé mercredi une enquête antidumping supplémentaire sur les importations de l'UE. Les produits touchés comprennent les produits laitiers tels que divers types de fromage, de lait et de crème. Auparavant, en juin, une enquête antidumping avait été ouverte concernant les exportations de porc de l'UE. Le gouvernement allemand est optimiste quant à la possibilité de trouver une solution lors des négociations.

Les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine ont entraîné des disputes commerciales, la Chine s'opposant fermement aux réglementations renforcées des États-Unis contre ses exportateurs. Ces actions peuvent potentiellement s'intensifier et affecter le flux normal du commerce international.

