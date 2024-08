- La Chine rend plus difficile l'entrée des personnes des régions Mpox

La Chine renforce les contrôles d'entrée pour les personnes venues d'Afrique en raison des épidémies de Mpox

La Chine durcit les contrôles d'entrée pour les individus provenant des pays touchés en raison des épidémies de Mpox en Afrique. Ceux qui entrent depuis des États ayant des cas de virus, qui ont été en contact avec le Mpox ou qui présentent des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires ou des ganglions enflés doivent signaler leur présence à la douane, a annoncé l'autorité de Beijing. Les officiers de douane préleveront et testeront des échantillons.

Cela s'applique immédiatement et pendant six mois pour les entrées par les ports et aéroports internationaux, a-t-il été annoncé. Le trafic de marchandises est également touché. Les zones considérées comme touchées sont basées sur une liste de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le département des douanes, citant une autorité sanitaire de l'Union africaine, a mentionné 13 pays sur le continent où des milliers de cas suspects de Mpox ont été enregistrés.

L'OMS a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé mercredi en raison des épidémies de Mpox, y compris dans la République démocratique du Congo, et une nouvelle variante potentiellement dangereuse. Le virus est lié au virus classique de la petite vérole et est transmis par un contact corporel étroit. Il provoque principalement une éruption cutanée, mais également de la fièvre et des douleurs musculaires. Il existe deux vaccins, mais nowhere near enough doses en Afrique.

