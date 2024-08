La Chine prévoit d'enquêter sur les importations de produits laitiers européens à mesure que le désaccord commercial s'intensifie.

Le ministère chinois du Commerce a révélé mercredi que des corporations laitières locales ont demandé une enquête, mettant en avant une vingtaine de subventions diverses qui pourraient bénéficier au secteur laitier de l'UE. Ces incitations comprenaient le financement de machines agricoles et des revenus supplémentaires pour les jeunes agriculteurs, ainsi que des subventions environnementales et administratives.

Dans son communiqué, le ministère a indiqué que l'examen préliminaire des faits avait fourni des motifs suffisants pour lancer une enquête anti-subventions. Ils ont mentionné que cette enquête pourrait prendre jusqu'à 18 mois.

L'UE est reconnue dans le monde entier comme un grand exportateur de produits laitiers, la Chine servant de deuxième marché pour ses poudres de lait écrémé et entier, selon les données fournies par la Commission européenne. Le Royaume-Uni et les États-Unis occupent respectivement les première et deuxième places en termes d'exports de beurre et de fromage de l'UE, la Chine et les États-Unis figurant respectivement aux 3ème et 8ème positions.

Cette annonce a suivi la confirmation de l'UE mardi qu'elle imposerait des droits de douane supplémentaires sur la plupart des véhicules électriques importés de Chine.

Depuis septembre dernier, Beijing et Bruxelles sont enlisés dans un différend commercial en cours, lorsque l'UE a entamé une enquête sur l'aide d'État présumée injustifiée de la Chine pour les fabricants de véhicules électriques. L'UE examine également l'aide de la Chine aux fabricants d'éoliennes.

D'un autre côté, la Chine a initié des enquêtes anti-dumping concernant les produits de brandy et de porc en provenance de l'UE.

Olof Gill, représentant de la Commission européenne, a déclaré mercredi dans un communiqué que la branche exécutive de l'UE surveillerait de près l'enquête de Beijing et interviendrait si nécessaire pour s'assurer du respect des réglementations de l'Organisation mondiale du commerce.

"La Commission protégera vigoureusement les intérêts de l'industrie laitière de l'UE et de la politique agricole commune", a-t-il ajouté, faisant référence au plan de soutien agricole de l'UE pour les agriculteurs.

