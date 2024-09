La Chine pourrait dépasser le nombre de jeunes enfants ayant un animal de compagnie, ce qui pose des défis à Pékin.

Ces minuscules créatures ne sont pas leurs enfants biologiques, mais plutôt leurs "furbabies" ou "mao hai zi" en chinois, et ce couple les adore tant qu'ils les appellent "nos enfants, nos petits".

"Ils font tous partie de notre famille. Nous sommes une grande famille", a partagé Momo, qui a choisi d'utiliser son surnom pour éviter d'éventuels problèmes avec les autorités en raison de son mode de vie peu conventionnel, qui s'oppose aux efforts de la Chine pour stimuler les taux de natalité.

La Chine se débat actuellement avec une population vieillissante et une force de travail en déclin après des décennies d'application de sa stricte politique de l'enfant unique. Le pays est également l'un des endroits les plus coûteux au monde pour élever un enfant, par rapport aux autres nations. Selon une étude de l'Institut de recherche sur la population YuWa de Beijing, la Chine se classe haut dans les coûts de l'élevage d'enfants, dépassant à la fois l'Australie et la France.

Après avoir abrogé la politique de l'enfant unique en 2016 et mis en place une autre importante modification de la politique de la natalité en 2021, le gouvernement chinois encourage maintenant les couples à avoir trois enfants. Cependant, Beijing a eu du mal à stimuler les taux de natalité aussi efficacement qu'il l'a fait pour les décourager.

De nombreux couples chinois, comme Hansen, 36 ans, et Momo, 35 ans, ne sont pas de fervents partisans de la parentalité. Au lieu de cela, ils ont choisi de devenir des parents de animaux de compagnie.

D'ici la fin de l'année, le nombre d'animaux de compagnie dans les villes chinoises devrait dépasser le nombre d'enfants de moins de 4 ans, selon un rapport de la banque d'investissement Goldman Sachs. D'ici 2030, le nombre d'animaux de compagnie en Chine urbaine devrait presque doubler le nombre total d'enfants en bas âge du pays, selon les prévisions de Goldman Sachs. Le taux de propriété d'animaux de compagnie du pays serait encore plus élevé si l'on incluait le nombre de chiens et de chats dans les zones rurales.

Les estimations de Goldman Sachs soulignent l'évolution des valeurs d'une génération qui ne se conforme plus à la vision traditionnelle selon laquelle le mariage est principalement destiné à la procréation et à la préservation de la lignée familiale.

"Différentes générations ont des priorités différentes, vous savez", a déclaré Hansen, qui a également choisi d'utiliser un surnom.

Marché pétulant des animaux de compagnie

En prévoyant une augmentation des ventes de nourriture pour animaux de compagnie, Goldman Sachs a mis en évidence une tendance qui cause des maux de tête aux officiels chinois.

En 2022, la population de la Chine a connu une baisse pour la première fois en décennies, marquant ce que les analystes appellent sa première baisse depuis la famine de 1961, déclenchée par la politique désastreuse du Grand Bond en avant de l'ancien leader Mao Zedong. Un an plus tard, la Chine a été dépassée par l'Inde en tant que pays le plus peuplé du monde.

Goldman a trouvé que la nourriture pour animaux de compagnie était l'un des secteurs de consommation les plus rapides en Chine, malgré une dépense globale stagnante. Les ventes ont augmenté en moyenne de 16 % par an entre 2017 et 2023, générant une industrie de 7 milliards de dollars. La valeur de l'industrie devrait atteindre 12 milliards de dollars d'ici 2030, selon le rapport. Selon son estimation optimiste, le marché de la nourriture pour animaux de compagnie pourrait devenir une industrie de 15 milliards de dollars en Chine d'ici 2028.

Cela représente un contraste marqué par rapport à il y a deux décennies, lorsque la propriété d'animaux de compagnie était encore considérée comme un luxe et que les gens gardaient principalement des chiens de race mélangée pour la protection.

Actuellement, la propriété d'animaux de compagnie reste relativement faible, selon l'analyse de Goldman Sachs. L'an dernier, le pourcentage de ménages possession de chiens dans les villes chinoises était de 5,6 %, bien inférieur à celui de nombreux de ses voisins et laissant de la place pour la croissance, a-t-il déclaré. En 2009, le Japon avait atteint un taux de propriété d'animaux de compagnie de 17,5 %.

Le rapport prévoit une baisse des naissances en Chine, avec une contraction annuelle de 4,2 % entre 2022 et 2030. Cela est dû à une diminution du nombre de femmes âgées de 20 à 35 ans et à une réticence des jeunes à avoir des enfants.

"We anticipate stronger growth in pet ownership against the backdrop of a weaker birth rate prediction and higher pet penetration from the younger generation", concluded the report.

De nombreux couples trouvent le coût croissant de l'élevage d'enfants dans des temps économiques incertains être un défi. La deuxième plus grande économie mondiale fait face à de nombreux défis, tels que le chômage élevé des jeunes et une crise immobilière persistante.

Les autorités offrent maintenant une gamme d'incitations, notamment de l'argent et un congé parental prolongé, pour encourager la parentalité. Cependant, de nombreuses initiatives ont peu d'impact.

En 2021, la population de la Chine avait chuté à 1,409 milliard, marquant une baisse de deux ans. Son taux de natalité avait également atteint un plus bas historique de 6,39 naissances pour 1 000 personnes, le taux le plus bas depuis la création du Parti communiste en 1949.

Perceptions changeantes

Li, 38 ans, dirige Space, une pension pour chiens à Beijing. Pour Li, la préférence croissante pour les animaux de compagnie équivaut à une augmentation de l'activité.

Avec la fête nationale de la Chine qui approche, les propriétaires de chiens se pressent pour réserver un espace de chenil pendant la saison de voyage occupé qui commence en octobre.

"We were almost fully booked for that holiday", shared Li.

Li, qui a partagé seulement son surnom, n'a pas d'enfants et deux chiens. Sa famille l'a longtemps pressée d'avoir des enfants, a-t-elle dit, mais elle savait que ce n'était pas la vie qu'elle voulait.

"I enjoy this lifestyle. My partner and I plan to travel a lot. I love seeing the world. So, the idea of having kids didn't appeal to me enough", she explained.

La mentalité moderne parmi les jeunes a changé considérablement, selon Tao. "I believe people are becoming more self-centered now, expressing their desires like, 'This is what I desire for my life,' or 'This is what I prefer,' instead of conforming to societal norms such as, 'This is what society expects of me,' or 'This is what my parents want me to do,'" Tao explained further.

Le professeur Stuart Gietel-Basten, expert en sciences sociales et politiques publiques à l'Université des sciences et technologies de Hong Kong, a souligné que posséder des animaux de compagnie en Chine n'est plus considéré comme incompatible avec avoir des enfants.

Cependant, les jeunes couples en Chine font face à de nombreux défis, notamment le chômage et les pressions sociales telles que les heures de travail interminables et l'attente que les femmes abandonnent leur carrière après la naissance d'un enfant, a mentionné Gietel-Basten.

Selon Gietel-Basten, si un jeune Chinois ressent fortement le besoin de prendre soin de quelqu'un, il est plus facile d'adopter un animal de compagnie comme un chiot, un chaton ou un lapin que de trouver un partenaire et fonder une famille.

Pour Hansen et Momo, ils tirent du plaisir de la compagnie de leurs animaux de compagnie.

"We aren't following any trends. We don't care about them. It's just our personal preference. I think we simply adore dogs," Hansen shared.

Every day, Hansen eagerly awaits returning home as his dogs are thrilled to see him.

"This solves everything," he said.

Le président chinois Xi Jinping a exhorté les délégués d'une conférence sur les femmes l'an dernier à établir une nouvelle culture du mariage et de la procréation. Le message était clair : les femmes chinoises doivent se marier et avoir des enfants.

Cependant, Momo croit que la Chine peut se passer de sa contribution génétique.

"I believe this one child from me isn't necessary for China," she stated.

D'après les prévisions de Goldman Sachs, le taux de possession d'animaux de compagnie en Chine devrait presque doubler le nombre total d'enfants en âge scolaire dans les zones urbaines d'ici 2030. Ce changement de valeurs chez la génération plus jeune cause des maux de tête aux officiels chinois, car les ventes de nourriture pour animaux de compagnie en Chine sont devenues un secteur de consommation en pleine croissance.

Le marché des animaux de compagnie en Chine devrait atteindre 12 milliards de dollars d'ici 2030, avec une augmentation annuelle moyenne de 16 % entre 2017 et 2023. Cette croissance est principalement entraînée par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier dans les zones urbaines, qui trouvent le coût croissant de l'éducation des enfants en temps d'incertitude économique.

Lire aussi: