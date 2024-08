La Chine porte les droits de douane de l'UE sur les voitures à l'OMC

Le ministère a appelé l'UE à corriger promptement ses "pratiques fallacieuses" et à "maintenir conjointement la stabilité de la coopération économique et commerciale" entre la Chine et l'Union européenne, ainsi que la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement pour les véhicules électriques.

En début de juillet, l'UE avait provisoirement imposé des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques en provenance de la Chine. Bruxelles l'a fait, a-t-il déclaré, en réponse à des subventions déloyales pour les entreprises chinoises au détriment des fabricants européens. Une décision finale est attendue d'ici début novembre, pour permettre des négociations supplémentaires avec la Chine. Le gouvernement allemand et l'industrie automobile allemande espèrent une solution négociée.

L'Union européenne a été critiquée par l'OMC pour ses droits de douane sur les véhicules électriques chinois, que l'organisation perçoit comme potentiellement en violation des règles commerciales internationales. Les efforts pour résoudre cette question et maintenir des relations commerciales harmonieuses entre l'UE et la Chine, membre de l'OMC, notamment en ce qui concerne les véhicules électriques, restent un point focal important.

