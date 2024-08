- La Chine mène des discussions avec le secteur automobile concernant les droits de douane à l'importation sur les carburants.

La Chine réfléchit à l'imposition de droits de douane plus élevés sur les constructeurs automobiles étrangers, plus particulièrement ceux qui produisent des voitures à gros moteurs à essence. Le ministère du Commerce a organisé une réunion avec des experts du secteur, des associations et des représentants pour recueillir des idées et des suggestions à ce sujet, comme annoncé à Beijing. Aucun détail supplémentaire sur les participants ou les résultats de la réunion n'a été communiqué.

Suite à l'ajustement récent de l'Union européenne (UE) de ses droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois, qui a déplu à Beijing, la Chine envisage de mettre en place une autre mesure. La Commission européenne estime que les subventions chinoises sur les véhicules électriques de l'Est créent des conditions de marché injustes dans l'Union européenne.

La Chambre de commerce chinoise de Bruxelles avait déjà signalé en mai une possible augmentation des droits de douane sur les voitures importées, en réponse aux droits de douane supplémentaires attendus. À l'époque, il était suggéré que les véhicules concernés pourraient être soumis à un droit de 25 %.

Cette mesure potentielle aurait un impact négatif sur les constructeurs automobiles européens et américains, surtout dans le contexte actuel. Les constructeurs automobiles allemands seraient particulièrement touchés par toute taxe d'importation.

Les États-Unis ont déjà imposé des droits de douane importants sur les véhicules électriques chinois. Il reste à voir si l'UE suivra leur exemple. La Commission a jusqu'à la fin octobre pour prendre une décision, en tenant compte des vues des 27 États membres de l'UE.

La Chine a vivement critiqué les actions de l'UE, les qualifiant de protectionnistes et préjudiciables aux intérêts des consommateurs européens. Dans le même temps, la Chine mène des enquêtes anti-subventions sur certaines importations de l'UE, notamment les spiritueux, le porc et certains produits laitiers.

Face aux droits de douane majorés de l'UE sur les véhicules électriques chinois, la Chine envisage de se venger en augmentant les droits de douane sur les biens de commerce étrangers, tels que les voitures. Cette action commerciale pourrait potentiellement affecter de nombreux constructeurs automobiles, en particulier ceux de l'UE et des États-Unis.

