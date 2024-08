- La Chine menace de représailles contre le Canada en réponse aux tarifs proposés sur les véhicules électriques.

La Chine prévient le Canada de mesures de rétorsion en raison de la mise en œuvre d'importantes taxes sur les véhicules électriques. Selon l'ambassade de Chine au Canada, ils prendront "toutes les mesures nécessaires" pour protéger les droits et le bien-être de leurs entreprises nationales.

La taxe de 100% sur les véhicules électriques chinois est prévue pour avoir un impact négatif sur les échanges commerciaux et les liens économiques bilatéraux entre la Chine et le Canada, selon le communiqué. Les actions de l'administration canadienne ne sont pas alignées sur les intérêts des consommateurs et des entreprises canadiennes, et elles entravent également les efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique.

Il y a également eu des augmentations de taxes instiguées par les États-Unis et l'UE.

L'administration canadienne avait précédemment annoncé une taxe de 25% sur les produits chinois en acier et en aluminium, ainsi que sur les véhicules électriques, portant le total à 25% de taxes. La ministre des Finances Chrystia Freeland a souligné que ces politiques visent à favoriser un terrain de jeu équitable pour l'industrie locale. Le gouvernement canadien affirme que les producteurs chinois tirent parti de politiques de surproduction imposées par le gouvernement et de réglementations plus souples en matière de protection des travailleurs et de l'environnement.

En mai, les États-Unis ont ajouté une taxe supplémentaire de 100% sur les véhicules électriques de Chine. En juin, la Commission européenne a proposé son propre cadre, qui comprend différents taux de taxe selon le fabricant.

En réponse à la taxe de 25% imposée par le Canada sur les véhicules électriques chinois, la Chine a menacé de prendre des mesures de rétorsion, en mentionnant spécifiquement l'imposition de droits de douane parmi les mesures possibles. De plus, l'ambassade de Chine au Canada a déclaré qu'ils prendront "toutes les mesures nécessaires" pour protéger leurs entreprises nationales de ces taxes élevées.

