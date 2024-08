La Chine lance des satellites pour rivaliser avec Starlink de SpaceX pour renforcer ses ambitions spatiales

Dix-huit satellites ont été envoyés en orbite basse (LEO) mardi lors du premier lancement du constellation Qianfan, ou Spacesail, soutenu par le gouvernement, ont rapporté les médias d'État.

Le constellation – présenté dans les médias nationaux comme la réponse de la Chine à Starlink du groupe américain SpaceX – vise à rejoindre un petit nombre de projets spatiaux de grande envergure planifiés ou opérationnels de fournisseurs de divers pays offrant des services de satellite internet à large bande.

Le leader de ce groupe est Starlink, qui compte plus de 6 000 satellites en orbite et ambitionne d'atteindre jusqu'à 42 000. Il est largement prévu qu'il restera le principal joueur dans les années à venir, compte tenu de son avance et de ses capacités de lancement avancées.

Alors que la plupart des gens accèdent à Internet par des câbles et d'autres infrastructures terrestres, la connexion internet par satellite est devenue un service important pour les zones rurales, sous-équipées et touchées par les catastrophes. Elle est également considérée comme essentielle pour développer des technologies comme les voitures autonomes et autres appareils connectés à Internet – des industries que la Chine souhaite dominer.

Qianfan, également connu sous le nom de G60 Starlink, fait partie de trois mégaconstellations chinoises planifiées qui pourraient voir les entreprises du pays lancer Nearly 40,000 satellites en orbite basse (définie comme ne dépassant pas 1 200 miles au-dessus de la planète) dans les années à venir. Les mégaconstellations font référence à des réseaux de centaines ou de milliers de satellites en orbite.

Le lancement intervient alors que la Chine accélère son secteur spatial commercial dans le cadre de la stratégie plus large de Pékin pour se hisser au rang de puissance dominante dans l'espace. Le pays a déjà fait des progrès remarquables dans son ambitieux programme spatial national, qui vise à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030, tout en lançant des satellites liés à l'armée pour la navigation, les communications et la surveillance.

Contrôler les constellations de satellites LEO à large bande pourrait être un atout pour la Chine, selon les experts, permettant à ses entreprises d'offrir des services tant au niveau national qu'international – tout en renforçant l'influence diplomatique, le contrôle des flux de données et la sécurité nationale de Pékin.

Le déploiement de Qianfan, qui est géré par Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) soutenu par le gouvernement de Shanghai, sera également un test de la capacité de la Chine à produire et lancer des satellites à grande échelle et dans des délais serrés.

Le constellation devrait atteindre plus de 600 satellites d'ici la fin de 2025, avec des projets pour atteindre plus de 14 000 satellites offrant un accès Internet à large bande dans le monde entier d'ici 2030, selon la télévision d'État CCTV.

Ce nombre serait "suffisant pour couvrir la plupart des centres de population humaine", a déclaré Zhu Xiaochen, directeur adjoint du projet, à CCTV.

'Supériorité informationnelle'

L'entrée de la Chine dans les mégaconstellations à large bande intervient alors que les gouvernements et les entreprises du monde entier s'intéressent de plus en plus aux satellites pour tout, des communications aux opérations militaires.

La guerre en Ukraine, où l'accès à Starlink a été un atout clé pour l'armée ukrainienne, a également mis les satellites LEO à large bande sous les projecteurs en raison de ses implications pour la sécurité.

Des chercheurs chinois ont soulevé à plusieurs reprises des préoccupations de sécurité nationale concernant la constellation SpaceX – notamment un militaire qui a déclaré en janvier qu'elle avait le potentiel de soutenir les forces terrestres et la capacité de frappe des États-Unis dans les conflits régionaux.

Alors que le lancement de Qianfan fait partie de la stratégie plus large de Pékin pour renforcer les capacités spatiales et les applications commerciales, son lancement montre également que la Chine reconnaît le potentiel d'utilisation double de ces capacités en termes de supériorité informationnelle ou de contrôle des flux de données, a déclaré Tomas Hrozensky, chercheur principal de l'Institut européen de politique spatiale, à Vienne.

Une fois opérationnelles, des constellations comme Qianfan pourraient également apporter des avantages diplomatiques à Pékin, selon les experts. Par exemple, la Chine pourrait offrir un accès à ses services internet et communications dans le cadre d'accords avec les gouvernements participant à son initiative de la Ceinture et de la Route, un projet d'infrastructure mondiale largement perçu comme un moyen pour la Chine d'étendre son influence à l'étranger.

Le rôle des entreprises chinoises dans les télécommunications internationales a été un sujet de friction ces dernières années, avec le gouvernement américain mettant en garde contre les risques présumés de sécurité pour les pays utilisant l'infrastructure et l'équipement chinois au sol.

Certains experts mettent en garde contre des préoccupations similaires si les pays commencent à se connecter via des satellites chinois.

"À mesure que la Chine déploiera G60 et d'autres constellations LEO à large bande planifiées, nous verrons qu'elle étend son modèle de télécommunications à l'espace – un modèle basé sur la surveillance et la censure du flux d'informations", a déclaré Kari Bingen, directrice du projet de sécurité aérospatiale au Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington.

'Une priorité nationale'

Le lancement de la constellation Qianfan intervient alors que les plus hautes autorités chinoises ont indiqué que le développement du secteur spatial commercial – y compris les satellites, les capacités de lancement et la production de technologie – était une priorité économique.

Les 18 satellites envoyés en orbite cette semaine semblent placer Qianfan devant deux autres projets de constellations de communications chinoises en LEO. Le projet de constellation Guowang du groupe China Satellite Network vise près de 13 000 satellites, et le projet Honghu-3 du principal acteur spatial privé Landspace prévoit 10 000, selon les informations publiées dans les médias liés à l'État.

Les plans pour le projet Qianfan ont été annoncés en 2021 dans le cadre d'un programme d'innovation technologique soutenu par l'État dans le delta du fleuve Yangtsé prospère de la Chine. Sa société exploitante, SSST soutenue par le gouvernement de Shanghai, a levé 933 millions de dollars plus tôt cette année, a rapporté Reuters en février, citant un investisseur.

La préparation du lancement a inclus des efforts pour rationaliser la production de satellites, en utilisant ce que le concepteur en chef de Qianfan, Cao Caixia, a récemment décrit à la télévision d'État CCTV comme une "plateforme de fabrication de satellites intelligente" pour raccourcir les délais de production.

Un certain nombre d'entreprises chinoises travaillent à améliorer leurs capacités de lancement, mais celles-ci sont encore largement en retard par rapport à la technologie qui alimentera le projet Starlink de SpaceX, qui devrait augmenter encore sa capacité de lancement une fois que son véhicule Starship sera opérationnel.

"Comme tout pays spatial, la Chine rencontrera inévitablement des défis techniques et opérationnels", a déclaré Bingen de CSIS, en soulignant la nécessité d'établir et de développer des chaînes de production de satellites et de lancer des fusées à un rythme régulier.

"Mais l'espace est une priorité nationale pour Pékin, avec le soutien des entités commerciales par le parti communiste chinois, de vastes fonds, le soutien des gouvernements municipaux et une certaine marge de manœuvre réglementaire, donc je m'attends à ce que la Chine continue sa progression rapide dans l'espace."

CNN's Joyce Jiang a contribué à ce rapport.

La constellation Qianfan, qui ambitionne d'offrir des services de satellite internet à large bande à l'échelle mondiale, pourrait potentiellement renforcer l'influence diplomatique et la sécurité nationale de la Chine en contrôlant les constellations de satellites à large bande en orbite basse. Cette affirmation a été faite par Tomas Hrozensky, un chercheur principal à l'Institut européen de politique spatiale.

De plus, le lancement de Qianfan et de constellations mégas similaires en Chine est un mouvement stratégique pour établir le pays comme une puissance dominante dans l'espace, selon les experts analysant l'expansion du secteur spatial commercial de la Chine.

Lire aussi: