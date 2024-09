La Chine invite des personnalités politiques africaines à participer au Forum Chine-Afrique

Chine Accueille les Chefs d'État Africains avec Faste : Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était parmi les chefs d'État africains qui ont été accueillis avec une fanfare lundi à l'approche du Forum Chine-Afrique de cette semaine, que la Chine considère comme le plus grand événement diplomatique du pays depuis la pandémie de COVID-19. Plus d'une douzaine de chefs d'État africains sont prévus pour assister au sommet qui commence mercredi. Des mesures de sécurité strictes étaient déjà en place à Beijing lundi.

Des banderoles ornaient les rues de la ville, proclamant que "l'Afrique et la Chine scellent un avenir plus lumineux ensemble". La Chine est la deuxième plus grande économie mondiale et le principal partenaire commercial de l'Afrique, avec un volume commercial bilatéral atteignant presque 152 milliards de dollars au premier semestre de l'année.

Le sommet vise à renforcer le contrôle économique et l'influence de la Chine en Afrique. La République populaire a investi massivement dans des projets économiques sur le continent, envoyant un grand nombre d'ouvriers chinois pour réaliser des mégaprojets visant à améliorer les ressources des pays hôtes, tels que le cuivre et l'or. L'initiative de la Ceinture et de la Route de la Chine a conduit à la construction de ports, de chemins de fer, d'aéroports et de parcs industriels en Afrique. Cependant, l'initiative fait face à des critiques internationales pour pousser les nations plus faibles dans l'endettement et la dépendance à l'égard de la Chine.

Selon une recherche menée par l'Université de Boston, les prêts de la Chine aux pays africains ont atteint un pic de cinq ans de 4,2 milliards de dollars l'année dernière, avec l'Angola, l'Éthiopie, l'Égypte, le Nigeria et le Kenya comme principaux emprunteurs. Cependant, le montant des prêts a considérablement diminué par rapport au pic de 2016 d'environ 27 milliards de dollars. Les experts estiment que la direction de la Chine devient de plus en plus méfiante quant à l'investissement de sommes importantes à l'étranger en raison de la fragilité de son économie domestique. Ramaphosa était l'un des premiers invités du sommet à atterrir à Beijing et a tenu une réunion avec le président chinois Xi Jinping lundi. Le bureau de Ramaphosa a révélé que le chef d'État entend conclure plusieurs accords pendant son séjour de quatre jours pour renforcer la coopération économique et convenir d'une coopération technique.

Lundi, Xi a également participé à une réunion bilatérale avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La Chine détient des intérêts significatifs dans l'extraction de terres rares et d'autres minéraux du pays d'Afrique centrale. Cependant, des préoccupations concernant la sécurité ont été soulevées sur les sites de projet, avec au moins quatre travailleurs chinois tués en juillet. Le Forum de coopération Chine-Afrique a lieu mercredi au milieu d'une lutte de pouvoir croissante entre la Chine et les États-Unis pour l'influence et le pouvoir économique en Afrique. Washington met régulièrement en garde contre les impacts néfastes de la présence croissante de Beijing. En 2022, la Maison Blanche a affirmé que la Chine "poursuit ses propres intérêts économiques et géopolitiques tout en érodant la transparence et l'ouverture".

