La Chine impose une amende de 62 millions de dollars à PwC pour leur implication dans la débâcle d'Evergrande.

Régulateurs en Chine ont infligé à la division d'audit de PwC en Chine continentale une suspension d'activité de six mois et une amende record de 4,41 milliards de yuans (62 millions de dollars) en raison de l'audit de l'entreprise immobilière en difficulté Evergrande Real Estate Group.

Dans un avertissement sévère à l'égard de la grande entreprise, la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine a déclaré, vendredi, que son enquête a révélé que PwC Zhong Tian LLP avait joué un rôle dans la dissimulation et même l'approbation de la tromperie d'Evergrande lors de l'audit de ses résultats annuels pour Hengda Real Estate en 2019 et 2020.

La Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine a commenté dans un communiqué que PwC avait gravement compromis les fondements du droit et de la morale, et mis en danger les intérêts des investisseurs.

Depuis un certain temps, les autorités chinoises surveillent de près le rôle de PwC dans l'immobilier de Hengda Real Estate, suite à l'allégation de la CSRC selon laquelle Evergrande avait organisé une arnaque de 5 billions de yuans (78 milliards de dollars) pendant deux ans jusqu'en 2020.

La suspension et les amendes sont la peine la plus sévère jamais infligée à une grande entreprise de comptabilité en Chine et interviennent au milieu d'une vague de départs de clients et de licenciements chez PwC ces derniers mois.

Cette décision pourrait avoir une influence négative sur l'avenir de PwC en Chine, qui est la deuxième plus grande économie mondiale. En 2022, PwC Zhong Tian, la principale entité chinoise et principale filiale domestique de PwC, était l'auditeur le plus rémunéré du pays, selon les dernières données disponibles.

Le réseau PwC, l'alliance des unités membres mondiales de PwC, a déclaré qu'il était déçu du travail d'audit de PwC Zhong Tian sur Hengda, qui n'était pas à la hauteur de leurs normes. Ils ont ajouté que dans le cadre de leur "responsabilité et des mesures de réparation", Daniel Li, partenaire principal territorial de PwC en Chine, avait démissionné, et Hemione Hudson, responsable mondial de la gestion des risques et de la réglementation de la société, avait pris la tête.

Le ministère des Finances de Chine a infligé une suspension d'activité de six mois à PwC Zhong Tian et une amende de 1,16 milliard de yuans (16 millions de dollars) pour ses erreurs d'audit en 2018, selon un communiqué du MOF.

La Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine a révélé dans un communiqué séparé qu'elle avait confisqué les revenus de PwC Zhong Tian liés à l'affaire Evergrande, soit 277 millions de yuans, et infligé une amende

