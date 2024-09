La Chine fournit à la Russie des équipements de drones pour son implication dans le conflit en Ukraine.

Il y a eu des spéculations depuis un certain temps concernant la possibilité que la Chine soutienne non seulement politiquement la Russie, mais aussi en lui fournissant des armes pour ses actions en Ukraine. Selon les rapports récents, il y aurait des preuves concrètes pour étayer ces allégations. La question principale est donc de savoir si le gouvernement chinois est impliqué dans cette affaire.

Des sources internes affirment que des entreprises chinoises ont secrètement fourni des armes à la Russie. C'est ce qu'affirme le "Times" britannique. Une telle action pourrait potentiellement aggraver considérablement la situation aux yeux du gouvernement chinois. Un nouveau rapport suggère qu'une entreprise chinoise a expédié un lot de drones militaires spécialisés en Russie pour des essais. Cependant, il est rapporté que ces drones étaient destinés à l'Ukraine, selon le "Times". Cette activité aurait eu lieu en 2023, selon un officiel occidental. Il a refusé de Reveler la société chinoise impliquée, mais a affirmé qu'il y avait maintenant "des preuves irréfutables que des entreprises chinoises fournissent des armes létales à la Russie pour être utilisées en Ukraine".

"Le gouvernement chinois pourrait ne pas vouloir l'admettre, mais ils auront du mal à dissimuler leur soutien croissant", a ajouté l'officiel. Il semble que l'on croie que Pékin faisait partie de la chaîne d'approvisionnement ou était au moins au courant.

Récemment, Reuters a rapporté que la Russie avait mis en place un programme d'armes en Chine pour fabriquer et déployer des drones d'attaque à longue portée pour être utilisés dans la guerre contre l'Ukraine. Ce rapport a été confirmé par l'officiel.

La Russie produit déjà des drones en Chine

IEMZ Kupol, une filiale de l'Almaz-Antey, corporation de défense russe, a développé et testé un nouveau modèle de drone appelé Garpiya-3 (G3) avec l'aide d'experts locaux en Chine, comme le montrent les documents. IEMZ Kupol a rapporté ce développement au ministère de la Défense russe cette année. Dans un rapport mis à jour, IEMZ Kupol a informé le ministère de la Défense russe qu'elle pouvait produire en masse des drones, y compris le G3, dans une usine chinoise. Cela permettrait aux armes d'être utilisées dans l'"opération militaire spéciale" en Ukraine - comme Moscou appelle son invasion.

NATO a déclaré que ces deux rapports étaient "sérieusement préoccupants", et les alliés en discuteraient. "La Chine est devenue un facilitateur clé de la guerre de la Russie en Ukraine par la fourniture de technologies à double usage. Le gouvernement chinois est responsable de l'assurance que ses entreprises ne fournissent pas d'assistance mortelle à la Russie. La Chine ne peut pas continuer à alimenter le conflit le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sans en payer les conséquences pour ses intérêts et sa réputation", a ajouté un porte-parole de l'OTAN.

Au début de ce mois, le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déjà mis en garde contre la formation d'un axe de pouvoir autoritaire de la Chine, de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord. Il a déclaré que la Chine fournissait les composants, les microélectroniques et les microprocesseurs que la Russie utilise pour construire les roquettes et les bombes utilisées en Ukraine. Stoltenberg et les chefs d'État et de gouvernement occidentaux ont évité jusqu'à présent d'accuser directement le gouvernement chinois de fournir des armes à la Russie.

