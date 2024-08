La Chine et les Philippines ont organisé des exercices militaires à grande échelle.

Face aux disputes frontalières persistantes en mer de Chine méridionale, la Chine et les Philippines ont mené des manœuvres militaires à grande échelle. Le Commandement sud de la Chine a annoncé mercredi avoir organisé une «patrouille conjointe en mer et dans l'espace aérien près de l'île Huangyan». Huangyan est le nom chinois du récif de Scarborough, riche en poissons et disputé entre la Chine et les Philippines. During l'exercice, les capacités des unités de reconnaissance et d'alerte précoce ont été testées, a précisé la Chine. «Toutes les activités militaires qui perturbent la mer de Chine méridionale, créent des points chauds et compromettent la paix et la stabilité dans la région seront contrôlées autant que possible».

Le récif de Scarborough se trouve à environ 240 kilomètres de l'île principale des Philippines, Luzon, et à près de 900 kilomètres de l'île chinoise la plus proche, Hainan. Ces derniers mois, les disputes sur les zones maritimes entre la Chine et les Philippines ont augmenté, avec plusieurs incidents de navires des deux pays entrant en collision.

Parallèlement, les Philippines ont commencé leurs propres exercices conjoints de leur marine et de leur force aérienne avec les forces armées des États-Unis, du Canada et de l'Australie mercredi. Il s'agit de la première exercise conjointe des quatre pays impliquant à la fois la marine et la force aérienne, a déclaré un porte-parole militaire philippin à l'agence de presse AFP. La semaine dernière, les Philippines ont organisé des exercices navals conjoints en mer de Chine méridionale - d'abord avec les États-Unis, puis avec le Japon.

Dans une déclaration conjointe des représentants militaires des quatre pays, il a été indiqué que l'exercice aurait lieu «dans la zone économique exclusive des Philippines» et démontrerait «l'engagement commun à renforcer la coopération régionale et internationale en soutien à un Indo-Pacifique libre et ouvert».

