La Chine et le Brésil expriment leur inquiétude face à l'allusion de la Russie à l'utilisation d'armes nucléaires.

La Finlande confirme l'installation d'un centre opérationnel d'OTAN à Mikkeli, à moins de 200 kilomètres de la frontière russe. Un an et demi après avoir rejoint l'alliance, la Finlande envoie un message à la Russie en affirmant : "Nous sommes un membre à part entière de l'OTAN, et l'OTAN est cruciale pour la défense finlandaise", déclare le ministre de la Défense Antti Häkkänen. Le nouveau quartier général d'Europe du Nord pour les forces terrestres de l'alliance sera construit à Mikkeli, avec un nombre significatif de personnel de divers pays qui y seront stationnés. Le commandement de l'armée finlandaise est déjà situé à Mikkeli, ajoute Häkkänen.

La Finlande annonce l'installation d'une base de commandement d'OTAN à Mikkeli, à moins de 200 kilomètres de la frontière russe. Un an et demi après avoir rejoint l'alliance, la Finlande envoie un message à la Russie en affirmant : "Nous sommes un membre à part entière de l'OTAN, et l'OTAN est cruciale pour la défense finlandaise", déclare le ministre de la Défense Antti Häkkänen. Le nouveau quartier général d'Europe du Nord pour les forces terrestres de l'alliance sera construit à Mikkeli, avec un nombre significatif de personnel de divers pays qui y seront stationnés. Le commandement de l'armée finlandaise est déjà situé à Mikkeli, ajoute Häkkänen.

20:06 Vidéo de Pokrovsk : "Cet endroit s'est transformé en ville fantôme"

Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, est soumis à des attaques lourdes de l'armée russe depuis plusieurs semaines. La plupart des habitants ont déjà fui la région. Les forces ukrainiennes restent sur place, car des lignes de chemin de fer militaires cruciales traversent la ville.

20:32 Les autorités allemandes ferment un service de diffusion en continu de télévision russe illégal

En violation d'une interdiction de l'UE, un couple germano-ukrainien proposait des chaînes de télévision russes via Internet, selon l'office des douanes. Le couple, composé d'un Allemand de 37 ans et de sa femme ukrainienne de 42 ans, est accusé de diffuser plusieurs chaînes de télévision russes sanctionnées. Le couple est said to have earned around 120,000 euros with the streaming service. Their assets will be confiscated. During a search on Thursday, technical equipment, written evidence, and 40,000 euros in cash were seized. The IP address of the TV service was also secured. The couple remains at large. If convicted, they face at least one year in prison.

18:51 Trump après une réunion avec Zelenskyj : "C'est un puzzle difficile"

Suite à une réunion entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le candidat à la présidence américaine Donald Trump à New York, le républicain a exprimé un optimisme prudent quant à la fin du conflit. "C'est un puzzle difficile", a-t-il déclaré, "mais nous allons le résoudre". Trump a réaffirmé sa position bien connue selon laquelle il a une solution pour le conflit en Ukraine. L'ancien président est un critique de l'aide de milliards de dollars des États-Unis à Kyiv et pourrait modifier considérablement la politique États-Unis-Ukraine s'il était réélu. Trump a exercé plusieurs fois des pressions sur la direction de Kyiv pour qu'elle signe un accord avec la Russie et a critiqué harshly Zelensky. Avant la réunion, Trump a déclaré au sujet de sa relation avec Zelensky : "Nous avons une relation forte, et comme vous le savez, j'ai également une relation forte avec le président Poutine". Zelensky a répondu, semble-t-il pris de court : "J'espère que la nôtre est la meilleure".

17:56 Plus de réfugiés ukrainiens en Allemagne trouvent un emploi

La recherche d'emploi pour les réfugiés ukrainiens en Allemagne devient de plus en plus réussie. En septembre seul, 8 500 citoyens ukrainiens ont trouvé un emploi sur le marché du travail principal, ont commencé un apprentissage ou sont devenus indépendants, selon le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil (SPD). C'est plus du double du nombre de septembre 2023 : "Ces chiffres montrent que le coup de pouce à l'emploi fonctionne clairement", déclare Heil. Le "coup de pouce à l'emploi" permet de placer les réfugiés dans des emplois après avoir terminé un cours d'intégration et acquis des compétences linguistiques de base en allemand. À ce jour, environ 266 000 des quelque 700 000 Ukrainiens qui sont venus en Allemagne sont employés ; 213 000 d'entre eux sont soumis à des cotisations sociales et 53 000 sont dans des mini-jobs. Selon l'agence fédérale pour l'emploi, il y a encore des défis dans la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères.

17:20 La Russie revendique la capture de lieux dans le Donbass

L'armée russe progresse sur le front de l'Ukraine orientale et aurait capturé deux autres localités dans la région industrielle du Donbass. Les villages de Maryniwka et la ville d'Ukrajinsk ont été pris, selon le ministère russe de la Défense à Moscou. Il n'y a pas eu de confirmation de la part du commandement militaire ukrainien. Le rapport du état-major ukrainien du vendredi matin décrit Maryniwka comme contestée. La situation est plus claire avec Ukrajinsk, qui a été marquée comme contrôlée par les Russes par les observateurs militaires ukrainiens depuis plusieurs jours. Les deux lieux se trouvent dans la région de Donetsk sur le tronçon frontalier entre les villes plus grandes de Pokrovsk, Kuracheve et Vuhledar. Les troupes russes ont récemment gagné du terrain là-bas. Les défenseurs manquent de soldats et de fournitures.

16:18 Zelensky S'assied avec Trump à New York : "Programme Commun"Au cours de son voyage aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump pour une discussion à New York. "Nous sommes sur la même longueur d'onde quant à la nécessité de mettre fin au conflit en Ukraine", déclare Zelensky avant la rencontre. Zelensky et l'ancien président se retrouvent à la Trump Tower à Manhattan. Trump est un critique connu de l'investissement de milliards de dollars des États-Unis en Ukraine et encourage les dirigeants de Kyiv à conclure un pacte avec la Russie. Les critiques estiment que Trump a finalement cédé à la Russie, l'ancien dirigeant s'alignant sur la perspective du président russe Vladimir Putin. La précédente rencontre entre les deux hommes remontait à environ cinq ans. Avant cela, Zelensky avait déjà engagé des dialogues avec le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington jeudi.

15:58 Kyiv Obligée d'Ajouter des Frais de Guerre pour ses CitoyensLe ministre des Finances ukrainien Serhiy Marchenko décrit les hausses d'impôts débattues au Parlement comme une "mesure inévitable". Kyiv propose d'augmenter une taxe de guerre de 1,5 à 5 %. Cette année fiscale, cela devrait rapporter environ 1,2 milliard d'euros, et 3 milliards d'euros l'année prochaine. "Cette décision aura un impact sur l'économie, mais toutes les autres options sont épuisées", déclare le ministre. Les recettes des nouvelles obligations domestiques ne suffiront que pour rembourser les dettes d'obligations existantes. L'aide financière étrangère devient moins fiable. Au premier trimestre, l'Ukraine a reçu seulement environ 10 % de l'aide étrangère nécessaire. Les retards dans la fourniture dus à l'obstruction républicaine au Congrès des États-Unis ont contribué à cela. Cependant, Kyiv prévoit plus de 34,5 milliards d'euros d'aide étrangère l'année prochaine. "Cependant, cela ne signifie pas que ces paiements seront constants", met en garde Marchenko.

14:29 La Norvège Réduit l'Asile pour les Réfugiés UkrainiensLa Norvège ne fournira plus automatiquement l'asile aux réfugiés ukrainiens. Le gouvernement d'Oslo explique qu'il évaluera désormais chaque cas individuel pour les Ukrainiens originaires de la partie occidentale du pays. La région occidentale, considérée comme sécurisée par les autorités norvégiennes, est située loin des lignes de front. Après l'invasion russe en février 2022, les autorités norvégiennes ont offert aux Ukrainiens "une protection collective" et l'asile immédiat. En conséquence, la nation de 5,6 millions d'habitants a accueilli environ 85 000 Ukrainiens, ce qui en fait le pays nordique qui a accueilli le plus de réfugiés.

14:00 L'Armée Russe Se Prépare à une Nouvelle RecrueLa prochaine date de conscription en Russie est fixée au 1er octobre, confirme le service de renseignement militaire britannique. Tous les Russes aptes au combat de moins de 30 ans sont tenus de servir pendant un an dans l'armée. Jusqu'à présent, les conscrits n'ont pas été engagés dans les combats en Ukraine, mais ils ont été déployés dans la région russe de Kursk, avec pour objectif d'expulser les unités ukrainiennes de la zone. Certaines familles russes ont déposé des plaintes, affirmant que leurs fils ont été envoyés dans des zones de conflit avec moins de quatre mois de formation. Selon la loi russe, les conscrits ne peuvent être déployés dans une zone de guerre qu'après quatre mois de formation et de spécialisation.

13:34 Ramstein Accueillera une Réunion sur l'Ukraine avec BidenLa réunion des soutiens de l'Ukraine lors de la visite du président américain Joe Biden en Allemagne aura lieu le 12 octobre à la base de l'US Air Force de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat. Cela a été confirmé par le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Selon sa déclaration, l'Allemagne prévoit de tenir l'assemblée pour le "groupe de contact pour la défense de l'Ukraine" aux côtés des États-Unis. "Dans ce contexte, plus de 50 pays se réunissent pour coordonner l'aide à l'Ukraine", déclare Hebestreit. Il reste incertain si le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera physiquement présent à la réunion.

13:01 La Lituanie Prévoit d'Acheter des chars Leopard 2 Allemands pour une Nouvelle DivisionLa Lituanie souhaite acquérir des chars Leopard 2 pour une nouvelle division de son armée. Le contrat pourrait être finalisé en novembre, après l'approbation du Conseil de sécurité nationale, révèle le ministre de la Défense Laurynas Kasciunas. Il ne précise pas le nombre exact d'unités et la variante particulière du char, produite en Allemagne. La Lituanie, pays lié à l'OTAN et à l'UE, partage des frontières avec l'enclave russe de Kaliningrad et l'allié russe, la Biélorussie. Le conflit ukrainien est perçu comme une menace directe pour la sécurité nationale, ce qui a entraîné l'armement massif de l'armée lituanienne. Une nouvelle division militaire est en cours de création, qui comprend un bataillon blindé. À l'avenir, une brigade blindée allemande permanente sera stationnée en Lituanie.

12:28 Discord Risque d'être Totalement Bloqué en RussieLa plateforme de communication Discord pourrait cesser temporairement de fonctionner en Russie. Cette information est rapportée par le journal russe "Kommersant" et des sources de l'industrie du jeu. L'agence de surveillance des médias russes envisage sérieusement cette proposition en raison d'allégations de violations de la loi russe, selon le journal. Aucun allegation spécifique n'est mentionnée dans le rapport du journal. Certains utilisateurs russes ont signalé des problèmes avec Discord au début du mois. Selon le "Moscow Times", entre 29 et 40 millions de personnes en Russie utilisent Discord. La plateforme est populaire auprès des joueurs, des étudiants et des traders de cryptomonnaie.

12:02 Pas d'Autorisation pour les Armes à Portée Éloignée : "Biden a Écouté les Services de Renseignements Avant de Prendre sa Décision"Le président américain Biden a promis un soutien supplémentaire de milliards de dollars à l'Ukraine. Cependant, les États-Unis ne sont pas prêts à lever les restrictions sur les armes livrées de l'Ouest pour attaquer des cibles au-delà des frontières de la Russie. C'est l'explication fournie par le politologue Thomas Jäger.

12:36 Un Américain inculpé pour "activités de mercenaire" en RussieSelon un rapport de RIA Novosti, un citoyen américain a été inculpé pour "activités de mercenaire" en Russie depuis vendredi dernier. Cet individu âgé de 72 ans est suspecté d'avoir combattu en tant que mercenaire en soutien à l'Ukraine dans le conflit en cours, selon l'agence. L'individu accusé est identifié comme étant Stefan Hubbard, originaire du Michigan. Il réside en Ukraine depuis 2014. Le rapport ne fournit pas de détails clairs sur le moment et l'emplacement de l'arrestation du citoyen américain. Selon RIA Novosti, il a été transféré à un tribunal de Moscou par la police militaire.

12:01 Attaques de missiles russes à Kryvyj RihDes rapports en provenance des régions sud et centrale d'Ukraine font état d'attaques russes en cours. Un missile a touché un poste de police à Kryvyj Rih ce matin, selon les autorités locales. Un corps de femme a été retrouvé sous les décombres et au moins cinq autres personnes ont été blessées. Les équipes de secours continuent de chercher des survivants. Non seulement des bâtiments résidentiels, mais aussi d'autres ont été endommagés. Le Bureau du procureur régional de Dnipropetrovsk a publié des photos des impacts de missiles à Kryvyj Rih.

Selon les rapports ukrainiens, une autre attaque de missile a eu lieu sur la ville de Dnipro pendant la nuit, entraînant des dommages dans une installation industrielle. Au moins huit personnes ont été blessées par des frappes aériennes russes dans la région de Kherson, selon les autorités locales.

11:27 Drone russe suspecté de violer l'espace aérien roumainLe ministère de la Défense roumain a rapporté qu'un drone russe aurait brièvement violé l'espace aérien roumain pendant la nuit. Il est dit avoir pénétré dans l'espace aérien roumain pendant une très courte période, de moins de trois minutes, dans la zone frontalière. Le drone était censé être impliqué dans une attaque précédente sur la ville ukrainienne du sud d'Izmail, où trois personnes ont été tuées et plus d'une douzaine blessées lors d'une frappe de drone, selon les autorités ukrainiennes. Les forces aériennes ukrainiennes affirment avoir abattu 24 des 32 drones d'attaque russes pendant la nuit.

10:57 Fritz : Les États-Unis livrent les premières bombes guidées à l'UkraineLe président ukrainien Zelenskyj s'apprête à présenter son "plan de victoire" et à demander une aide militaire supplémentaire aux États-Unis. Biden garantit un paquet d'armes d'une valeur d'environ 8 milliards de dollars pour l'Ukraine, en déclarant que c'est une somme importante par rapport aux livraisons précédentes, selon le journaliste de ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapport : Les agences de renseignement américaines s'attendent à des rétorsions sévères si l'Ukraine utilise des missiles de longue portéeLes agences de renseignement américaines prévoient des conséquences potentiellement graves si l'Ukraine utilise des missiles occidentaux de longue portée pour cibler profondément sur le territoire russe, selon un rapport du "New York Times" basé sur une évaluation de renseignement non publiée. Autoriser cela de l'Ouest pourrait stimuler des rétorsions graves, y compris des attaques mortelles sur des points de soutien militaire américains et européens, préviennent les agences. De plus, les opérations clandestines des services de renseignement russes sont une préoccupation. Le "New York Times" rapporte que les agences de renseignement américaines estiment que l'Ukraine manque des missiles de longue portée nécessaires pour modifier considérablement la trajectoire de la guerre. Le président Biden fait face à une décision difficile compte tenu de l'incertitude et du risque élevé impliqué.

09:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : l'arrêt des exportations de ressources "ne fera pas beaucoup de mal à l'Occident"La Russie menace les États-Unis de conséquences si elles autorisent l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles russes. Le président Poutine envisage certaines restrictions sur les exportations de ressources stratégiques, y compris l'uranium, en rétorsion contre l'Occident, selon le journaliste de ntv Munz.

08:40 La marine ukrainienne examine une structure russe inconnue près du pont de CriméeLa construction inconnue près du pont de Crimée a suscité l'intérêt de la marine ukrainienne. Le porte-parole Dmytro Pletenchuk rapporte que la structure est en construction, selon le "Kyiv Independent" à la télévision ukrainienne. Sa fonction reste incertaine. "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive", a déclaré Pletenchuk. Il doute que les Russes puissent la terminer en raison des conditions météorologiques qui se détériorent. "Ils continuent d'essayer d'établir quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais chaque tempête les laisse échouées sur la côte."

08:08 Ville ukrainienne près de la frontière roumaine attaquée, plusieurs mortsLa ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été attaquée. Trois personnes, dont une femme âgée de plus de 90 ans, ont été tuées dans une frappe de drone russe ce matin, selon Oleh Kiper, gouverneur de l'oblast d'Odessa. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Des bâtiments et des véhicules endommagés, ainsi que plusieurs incendies, ont été rapportés par Kiper. La ville d'Ismajil est située près de la Roumanie, avec l'embouchure nord du Danube formant la frontière. [Lire la suite ici.]

07:09 Baerbock : Sans notre aide, les hôpitaux et les enfants seraient vulnérables

La ministre allemande des Affaires étrangères, Baerbock, défend l'envoi d'armes à l'Ukraine et critique la diminution du soutien à Kyiv. Elle affirme que l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de combats ou de morts en Ukraine sans armes défensives est fausse. "Si la Russie cesse son attaque, la guerre prend fin. Mais si l'Ukraine arrête de se défendre, c'est la fin de l'Ukraine", déclare-t-elle lors du débat général de l'ONU à New York jeudi. En réponse à une invitation à une conférence de paix en juin, Poutine a bombardé un hôpital pour enfants. Tant que Poutine n'est pas disposé à venir à la table des négociations, mettre fin à notre soutien laisserait les hôpitaux et les enfants ukrainiens vulnérables, ce qui pourrait entraîner plus de crimes de guerre, peut-être dans d'autres pays. Baerbock souligne que la Russie a constamment remis en question l'inviolabilité des frontières des États baltes et de la Pologne.

06:45 Slovénie : Les armes de précision pour Kyiv ne doivent pas être écartées prématurément

Le gouvernement slovène met en garde contre les décisions hâtives concernant l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur le territoire russe, compte tenu de l'opposition allemande. Le Premier ministre Golob estime qu'il n'est pas sage de déclarer certains sujets hors limite prématurément. "C'est une situation difficile, mais je crois qu'à ce stade, toutes les options doivent être considérées, puis la plus appropriée pour la situation actuelle doit être choisie", répond Golob à une question sur l'utilisation de missiles de croisière à longue portée. L'Allemagne et les États-Unis ont jusqu'à présent été réticents sur cette question. Le chancelier Scholz a récemment désapprouvé la livraison future d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine.

06:11 Baerbock presse l'Iran d'arrêter de soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine

La ministre allemande des Affaires étrangères, Baerbock, exhorte l'Iran à cesser tout soutien au conflit en Ukraine et à mettre fin à la fourniture de roquettes balistiques et de drones. Elle a fait cette déclaration sur la plateforme X, à la suite de discussions avec son homologue iranien, Abbas Araktschi, à l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

06:01 Trump organise une rencontre avec Zelenskyy

L'ancien président américain Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Zelenskyy à New York vendredi. La rencontre aura lieu à la Trump Tower à Manhattan, comme l'a annoncé Trump. Zelenskyy, qui a eu des pourparlers avec le président Biden jeudi, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant son voyage, Zelenskyy a exprimé son intention de rencontrer Trump, le président démocrate Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour partager son "plan de victoire" pour mettre fin au conflit en Ukraine. En savoir plus ici.

04:25 Harris assure son soutien à Selenskyj et émet un avertissement, faisant subtilement référence à Trump

La candidate à la présidence démocrate Harris promet son soutien au président ukrainien Selenskyj et émet un avertissement, sans mentionner spécifiquement Trump. "Mon engagement envers le peuple d'Ukraine reste inébranlable. Je continuerai à me tenir aux côtés de l'Ukraine, travaillant à assurer sa victoire dans cette guerre et sa sécurité et sa prospérité", dit-elle lors d'une réunion avec Selenskyj à Washington. Elle affirme qu'une fin à la guerre ne peut être atteinte sans la participation de l'Ukraine. Cependant, elle note qu'il existe certaines personnes qui sont impatientes de mettre fin au conflit en contraignant l'Ukraine à céder de vastes parties de son territoire, à accepter la neutralité et à renoncer aux garanties de sécurité d'autres pays. Ces propositions sont identiques à celles proposées par le leader du Kremlin, Poutine, selon elle, s'élevant à des propositions de reddition.

02:08 L'Ukraine signale des tirs à l'ouest de Kherson

Les forces russes ont lancé des attaques répétées sur le village de Tomyna Balka, situé à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson sous contrôle ukrainien, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Une femme a été tuée et une autre personne blessée lors de l'attaque, selon Telegram.

00:55 La Grande-Bretagne va fournir plus de systèmes d'artillerie automoteurs à l'Ukraine

Le Royaume-Uni va fournir plus de systèmes d'artillerie automoteurs AS90 aux forces de défense ukrainiennes, a annoncé le ministère de la Défense britannique. Dix de ces systèmes ont déjà été envoyés, et six autres sont attendus dans les semaines à venir.

23:33 L'ONU lutte pour financer l'aide aux Ukrainiens pendant l'hiver

21:00 Biden et Zelensky Unis : la Russie ne triomphera pas

Au début de leur rencontre à Washington, le président américain Joe Biden a réaffirmé son engagement envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "L'Ukraine vaincra, la Russie non", a déclaré Biden en accueillant son homologue ukrainien dans le Bureau ovale : "Et nous serons à vos côtés tout au long du processus."

