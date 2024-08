- La Chine envisage une aide financière pour les produits laitiers de l'UE

Le gouvernement chinois a lancé une enquête sur les subventions accordées aux produits laitiers importés de l'UE, comme l'a annoncé son ministère du Commerce à Beijing. Des produits tels que les fromages frais ou transformés sont inclus dans cette enquête, selon l'annonce. La durée de l'enquête préliminaire est d'un an, prenant fin le 21 août 2025.

Cette décision peut être perçue comme une riposte à l'imposition par l'UE d'augmentations de taxes sur les véhicules électriques (VE) chinois, comme l'a annoncé Bruxelles mardi. La Commission européenne avait précédemment soulevé des questions concernant les subventions injustes bénéficiant aux VE chinois, affirmant qu'elles déformaient le marché européen.

Selon les statistiques de Bruxelles, les exportations de produits laitiers de l'UE vers la Chine ont atteint 1,7 milliard d'euros en 2020. L'année suivante a vu une augmentation à 2,1 milliards d'euros dans les exportations de produits laitiers. Le lait allemand est couramment vendu dans les supermarchés chinois et est très apprécié dans la région.

Autres produits sous surveillance

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement chinois enquête sur des produits européens. En janvier, le ministère du Commerce a lancé une enquête sur le cognac de l'UE, ayant principalement un impact sur les producteurs français. Ensuite, en juillet, l'agence a annoncé ses projets d'enquêter sur le porc et les sous-produits importés de l'UE.

En réponse aux nouveaux tarifs imposés par l'UE sur les VE chinois, la Chine accuse Bruxelles de pratiquer le protectionnisme. La porte-parole chinoise Mao Ning à Beijing a affirmé que Bruxelles ignorerait les faits, violerait les règles de l'OMC et causerait préjudice à elle-même et aux autres. L'UE est exhortée à corriger ses pratiques et à cesser de politiser le commerce et les questions économiques.

