La Chine émet des sanctions potentielles contre le propriétaire de Calvin Klein en raison du boycott du coton du Xinjiang.

La déclaration d'hier du département du Commerce est intervenue juste après que l'administration Biden a suggéré une interdiction potentielle de la vente ou de l'acquisition de véhicules intelligents aux États-Unis utilisant une technologie chinoise ou russe en raison de préoccupations de sécurité au niveau national.

Dans un communiqué, le département a indiqué que PVH, basé à New York (PVH), pourrait enfreindre les règles de transaction sur le marché en choisissant de ne pas utiliser de coton provenant de la région occidentale lointaine de Xinjiang en Chine. L'entité pourrait être inscrite sur la liste noire, ce qui l'empêcherait de faire des affaires en Chine.

Actuellement, cinq entreprises américaines figurent sur cette liste, annoncée pour la première fois en 2019. Il convient de noter que ces entreprises sont principalement des fabricants de défense, et leur inscription sur la liste signifie qu'elles sont interdites de commerce, d'importation et d'investissement en Chine.

Dans un communiqué adressé à CNN mercredi, PVH a déclaré : "Nous respectons constamment toutes les lois et réglementations pertinentes dans chaque pays et région où nous opérons. Nous sommes en contact avec le ministère chinois du Commerce et nous nous conformerons aux réglementations nécessaires."

Conformément au code de conduite des fournisseurs de PVH, il interdit le sourçage direct ou indirect de Xinjiang. Les États-Unis ont imposé un interdiction de tous les produits originaires de la région en juin 2022, suite à l'entrée en vigueur d'une loi sur le travail forcé signée par le président Joe Biden l'année précédente.

Un rapport sur la liberté religieuse internationale de 2018 du département d'État a rapporté que jusqu'à 2 millions de Ouïghours et de membres d'autres groupes ethniques musulmans ont été arrêtés depuis 2017 dans des "centres de formation professionnelle" spécifiquement construits ou transformés dans le Xinjiang. Ces personnes ont été soumises à "disparition forcée, torture, maltraitance physique et détention prolongée sans procès" en raison de leurs croyances religieuses et de leur origine ethnique.

La Chine a qualifié ces installations de "centres de formation professionnelle" et a affirmé en 2019 qu'ils avaient été démantelés. Officiellement, la Chine a toujours nié toutes les allégations de violations des droits de l'homme dans le Xinjiang.

Si PVH était inscrit sur la liste noire, comme d'autres grandes marques de mode internationales, il ferait face à des conséquences importantes, car ses opérations dépendent heavily de la Chine. Calvin Klein maintient également une présence physique dans la plupart des provinces chinoises.

Dans son rapport annuel de 2023, PVH a noté : "La Chine est un moteur de croissance essentiel, enregistrant une croissance de plus de 20 % en devise locale pour l'année."

"Nous restons engagés à augmenter la visibilité de la marque dans l'ensemble, en particulier en Chine, où Calvin Klein et Tommy Hilfiger ont une pénétration du marché relativement faible", a ajouté PVH.

Les marques de vêtements occidentales ont fait face à la pression en Chine concernant leur position sur le coton du Xinjiang auparavant. En mars 2021, le groupe suédois H&M a été retiré des principales plates-formes de commerce électronique chinoises et a été bloqué par plusieurs importantes applications de navigation, d'examen et de notation. Cependant, la réaction a diminué environ un an plus tard, et leurs produits ont été rétablis en ligne.

Joyce Jiang de CNN a contribué à ce rapport.

Si PVH est inscrit sur la liste noire, il sera incapable de faire des affaires en Chine en raison de potentielles violations de règles liées au sourçage de coton du Xinjiang. Malgré les potentielles conséquences, la Chine reste un moteur de croissance important pour PVH, comme en témoigne leur rapport annuel de 2023, où ils ont noté une croissance de plus de 20 % en devise locale pour l'année.

Lire aussi: