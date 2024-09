La Chine effectue un lancement de missile balistique dans l'océan Pacifique, marquant une absence de décennies de manifestations ouvertes, au milieu de tensions régionales croissantes.

Un missile balistique intercontinental (ICBM) chargé de leurres a été lancé à 8h44 heure de Pékin, selon le ministère chinois de la Défense, qui s'est écrasé dans une zone prédéterminée en eaux profondes de l'océan Pacifique, selon un communiqué. Le communiqué n'a pas révélé la trajectoire de vol ou le point d'impact précis du missile.

Le lancement était un exercice de routine de l'Armée de libération du peuple Force de fusées, a déclaré le ministère, affirmant qu'il n'était pas dirigé contre un pays ou un objectif spécifiques. Cet événement suit les exercices navals conjoints de la Chine et de la Russie au large des côtes japonaises.

La Chine a reportedly alerté les pays étrangers concernés au sujet de l'essai, comme l'a détaillé l'agence de presse officielle Xinhua, bien qu'elle n'ait pas révélé les pays informés.

L'exercice a réussi à évaluer le fonctionnement des armes et de l'équipement ainsi que la compétence des troupes, ce qui a permis d'atteindre ses objectifs, a ajouté Xinhua.

Il s'agit de la première fois en plus de quatre décennies que la Chine confirme publiquement avec succès un essai de missile ICBM dans l'océan Pacifique.

La République populaire de Chine a acknowledging the success of its initial ICBM test in 1980, which was launched into the South Pacific Ocean from the Jiuquan Satellite Launch Center located in Northwest China's desert.

Sous la présidence de Xi Jinping, la Chine a renforcé ses capacités nucléaires et modernisé la Force de fusées de l'APL, une entité d'élite responsable de la gestion de l'inventaire croissant de missiles nucléaires et balistiques de la Chine.

Des images satellites récentes suggèrent la construction de centaines de silos pour missiles balistiques intercontinentaux dans les déserts de la Chine, et le département de la Défense des États-Unis s'attend à une augmentation significative du nombre de ogives nucléaires dans l'arsenal de Beijing d'ici dix ans.

Selon le rapport annuel du Pentagone sur l'armée chinoise, en 2023, la Chine possédait plus de 500 ogives nucléaires opérationnelles. D'ici 2030, on suppose que la Chine possessera plus de 1 000 ogives.

Ce lancement de missile ICBM par la Chine dans l'océan Pacifique suscite des conversations au niveau mondial, car son impact se fait sentir dans le monde entier. Compte tenu des capacités nucléaires renforcées de la Chine et de la modernisation en cours de sa Force de fusées de l'APL, les pays asiatiques, en particulier les voisins, prêtent une attention particulière à de tels développements.

