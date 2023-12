La Chine déclare que les billets pour les Jeux olympiques d'hiver ne seront pas vendus au grand public en raison de Covid-19

"Compte tenu de la situation sinistre et complexe de la prévention et du contrôle des épidémies [et] afin de protéger la santé et la sécurité du personnel olympique et des spectateurs, nous avons décidé de modifier le plan initial de vente de billets au public", a déclaré le comité.

Les groupes de spectateurs seront invités sur place pendant toute la durée des Jeux et devront "se conformer strictement aux exigences de prévention et de contrôle de Covid-19 avant, pendant et après les Jeux".

Dans un communiqué publié lundi, le Comité international olympique a précisé que les personnes présentes seront des résidents de la Chine continentale qui disposent des "contre-mesures Covid-19" requises.

Cette annonce intervient après que Pékin a signalé, le 15 janvier, son premier cas de la variante Omicron, hautement transmissible.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin doivent débuter le 4 février, avant que les Jeux paralympiques d'hiver ne commencent le 4 mars.

Les organisateurs ont l'intention de tenir Pékin 2022 dans un système en circuit fermé qui ne sera accessible qu'aux participants des Jeux - un plan qui est resté en place malgré la propagation rapide de la variante Omicron.

Comme indiqué dans le guide des Jeux publié en décembre, le système en circuit fermé englobera les sites, les hôtels officiels et le service de transport de l'événement.

Les participants entièrement vaccinés pourront entrer dans le circuit fermé sans être mis en quarantaine, tandis que ceux qui ne sont pas vaccinés devront être mis en quarantaine pendant 21 jours à leur arrivée à Pékin.

Des exemptions médicales, examinées au cas par cas, peuvent être accordées aux personnes non vaccinées. Certains pays, comme les États-Unis et le Canada, ont exigé que tous les membres de l'équipe soient vaccinés.

Pendant les Jeux, les participants feront l'objet d'un suivi et de tests de santé quotidiens et n'auront aucun contact avec le grand public.

Si le test est confirmé positif, les participants ne pourront pas participer aux compétitions ou continuer à jouer leur rôle dans les Jeux ; ceux qui présentent des symptômes resteront dans un hôpital désigné pour y être soignés, tandis que ceux qui sont asymptomatiques seront transférés dans un centre d'isolement.

