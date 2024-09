La Chine communiste, qui célèbre son 75e anniversaire, n'est pas accueillie par tous avec une joie et une gaieté unanimes.

Les nouvelles étoiles du pays ont du mal à trouver un emploi ; ses figures économiques font face à des réductions de salaire et des licenciements ; ses chefs d'entreprise luttent pour financer leurs projets et éponger leurs dettes ; ses ménages à revenu moyen voient leur patrimoine fondre en raison de l'effondrement du marché immobilier ; et ses individus aisés transfèrent leurs fonds à l'étranger.

À mesure que le pays se rapproche du 75e anniversaire de sa fondation le 1er octobre, l'esprit du temps peut être résumé par un nouveau terme : "le temps des ordures de l'histoire". Similaire aux dernières minutes d'un match de basket-ball avec un avantage insurmontable, certains considèrent leur pays coincé dans une période aussi sombre avec peu de perspectives d'amélioration.

Cette projection pessimiste contraste fortement avec l'optimisme de 2019 lors des précédentes festivités du National Day, où les économistes discutaient de quand la Chine pourrait dépasser les États-Unis pour devenir la plus grande économie mondiale. Aujourd'hui, les discussions portent sur la façon d'éviter une réédition de la "décennie perdue" du Japon, qui a suivi l'éclatement de sa bulle immobilière dans les années 1990.

Leaders Xi Jinping a autorisé la semaine dernière un plan de relance tant attendu pour renforcer la confiance dans la deuxième plus grande économie mondiale après des mois de données économiques déprimantes.

Le 1er octobre, la banque centrale du pays a annoncé un ensemble de mesures pour lutter contre la baisse des prix, telles que l'augmentation du prêt des banques commerciales et la réduction des taux d'intérêt pour les ménages et les entreprises.

Le lendemain, les officiels ont réaffirmé leur position positive en offrant une aide financière aux citoyens défavorisés et des subventions aux récents diplômés qui peinent à trouver un emploi.

Jeudi, le Politburo de 24 membres du Parti communiste a poursuivi le discours optimiste. Dans une décision inhabituelle, Xi a centré la réunion de septembre sur les questions économiques.

Les officiels ont reconnu l'émergence de "nouveaux circonstances et problèmes" dans l'économie et ont mis en avant l'urgence d'augmenter la dépense publique, d'inverser la baisse du marché immobilier et d'améliorer les opportunités d'emploi pour les récents diplômés et les travailleurs migrants.

Selon Xu Tianchen, économiste senior de l'Unité d'intelligence économique de l'Economist, "l'application simultanée inhabituelle de diverses mesures souligne l'urgence pour les décideurs politiques de renforcer l'économie".

La poussée de la politique a injecté de l'énergie dans le marché boursier moribond du pays quelques jours avant les vacances nationales de une semaine qui commencent le 1er octobre. Les actions chinoises ont bondi de plus de 15% la semaine dernière, marquant leur plus forte hausse hebdomadaire en presque 16 ans, et ont continué à grimper lundi. L'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 13%, enregistrant sa meilleure performance hebdomadaire depuis 1998, selon Reuters.

Relance du marché boursier

La reprise du marché a entraîné un "ralenti inhabituel" du système de la Bourse de Shanghai le vendredi matin, alors qu'il peinait à gérer l'augmentation de l'activité de négociation.

Même les investisseurs établis ont sauté sur le wagon. David Tepper, le milliardaire fondateur de l'Américain hedge fund Appaloosa Management, a déclaré jeudi à CNBC qu'il augmentait ses investissements dans tout ce qui concerne la Chine.

Bien que le marché boursier connaisse actuellement une remontée spectaculaire, les économistes estiment que relancer la downturn économique de la Chine nécessitera des efforts supplémentaires.

"Stimuler le marché boursier n'aide pas vraiment l'économie réelle en Chine. Très peu de gens investissent dans le marché boursier par rapport à d'autres grands marchés", a déclaré Logan Wright, directeur de la recherche sur les marchés chinois du Rhodium Group.

Les ménages chinois ont subi des pertes colossales en raison de l'effondrement du marché immobilier, estimées à environ 18 000 milliards de dollars, ont déclaré les économistes de Barclays dans une note de recherche plus tôt ce mois-ci. Cela représente environ 60 000 dollars perdus par ménage de trois personnes en Chine, une somme qui dépasse presque cinq fois le produit intérieur brut par habitant de la Chine.

Wright a déclaré que le plan de relance "améliore la perception des dirigeants comme étant plus proactifs, plus attentifs à la baisse de l'économie. Et cela compte pour une partie de l'état d'esprit plus positif (récemment). Mais rien ne change fondamentalement en termes de perspective à long terme".

La croissance économique de la Chine, basée sur l'investissement, semble avoir atteint ses limites, et des modifications importantes de son système fiscal - notamment la redistribution des revenus et les transferts accrus aux ménages - sont nécessaires pour faire passer l'économie vers un modèle de croissance plus durable basé sur la consommation, a soutenu Wright.

Il y a peu de réponses aux problèmes structurels qui freinent la croissance économique dans le déluge de mesures annoncées la semaine dernière.

La Chine a depuis longtemps l'un des taux d'épargne les plus élevés au monde. Bien que les versements en espèces uniques et les subventions puissent stimuler la consommation à court terme, des systèmes de sécurité sociale et de santé robustes sont nécessaires pour encourager les ménages chinois à dépenser plus à long terme, en particulier après l'effondrement du secteur immobilier, où la plupart des Chinois économisent leur argent.

Luttes immobilières

L'état du secteur immobilier, qui représente environ un quart de l'économie chinoise et 70% de la richesse des ménages, reste sombre.

"Il n'y a pas grand-chose que Beijing puisse faire", a déclaré Wright. "Dans

La stratégie du gouvernement chinois pour stimuler les taux de natalité s'est avérée vaine. De plus en plus de jeunes individus reportent le mariage et la procréation, ou y renoncent carrément. Beaucoup sont découragés ou épuisés par l'"involution" – un terme décrivant la forte concurrence qui a caractérisé leur vie, de la poursuite de l'excellence académique à la construction d'une carrière réussie. Certains ont recours à "s'allonger" ou "laisser pourrir", une forme de résistance passive contre les pressions sociales en se contentant de faire le minimum.

Ces expressions incarnent un sentiment croissant de désespoir parmi la jeunesse chinoise désillusionnée. Certains prennent conscience que leur parcours de vie s'écarte de l'amélioration continue promise dans le "rêve chinois" de Xi, une vision ambitieuse de régénération nationale "inarrêtable".

Ayant grandi pendant une période de croissance économique rapide et d'amélioration constante du niveau de vie, les jeunes de la Génération Z en Chine sont maintenant confrontés à la perspective de ne pas surpasser leurs parents, dont la génération a accepté des libertés limitées en échange d'une prospérité promise.

Au cours des dernières années, les jeunes chinois ont vu leurs libertés personnelles se réduire sous le régime autoritaire de Xi et leurs opportunités d'emploi diminuer dans une économie qui ralentit.

Le crackdown de Xi sur le secteur privé, allant des géants de la tech aux cours de tutorat privés, a éliminé de nombreux emplois Previously accessible aux diplômés chinois. Le taux de chômage des jeunes a atteint 18,8 % en août, le plus élevé depuis que les autorités ont modifié la méthodologie l'année dernière pour exclure les étudiants.

Cette situation pourrait poser un défi pour le Parti communiste, qui s'est appuyé sur la croissance sans précédent du pays pour légitimer son pouvoir pendant des décennies. À mesure que l'économie ralentit, Xi renforce un autre pilier de la légitimité du régime: le nationalisme, qu'il est susceptible de mettre en avant pour célébrer le 75e anniversaire du pays mardi.

Cependant, Alfred Wu, professeur associé à l'École de politique publique Lee Kuan Yew à l'Université nationale de Singapour, a déclaré que les dirigeants chinois n'ont pas l'intention d'abandonner l'argument de la performance économique pour l'instant.

"Ils veulent rebâtir la confiance dans l'économie, mais le plus gros casse-tête pour le Parti communiste est qu'ils n'ont pas de solutions efficaces pour inverser la tendance économique."

Dans le contexte des difficultés économiques persistantes, de nombreux propriétaires d'entreprise se concentrent maintenant sur les mesures de réduction des coûts et la restructuration de leurs entreprises pour survivre. Pendant cette période difficile, obtenir un financement pour les entreprises est devenu de plus en plus difficile.

Le ralentissement économique a également entraîné de nombreux licenciements et réductions de salaire dans le secteur des entreprises, ce qui rend difficile pour les employés de jo

