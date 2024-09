La Chine cherche à reprendre les importations de fruits de mer du Japon.

Après avoir fait face à des protestations concernant leur décision de libérer de l'eau radioactive dans l'océan, la Chine est prête à reprendre les importations de produits marins japonais. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'il reprendrait progressivement les importations de produits conformes aux normes établies, suite à "de nombreuses discussions" avec les autorités japonaises concernant les préoccupations liées à la santé.

Le Japon a commencé en août dernier à libérer de l'eau de refroidissement de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima dans la mer. Si la plupart des experts considèrent ce processus comme sûr, la Chine a initialement interdit toutes les importations de produits marins japonais, invoquant la pollution environnementale.

Le gouvernement chinois a maintenant salué la coopération du Japon. Le Japon s'est engagé à "respecter ses obligations internationales, prendre toutes les mesures pour minimiser les dommages à la santé humaine et à l'environnement, et à mener des évaluations continues des impacts sur l'environnement marin et les écosystèmes marins", selon le ministère des Affaires étrangères.

Un "dispositif à long terme pour le suivi international" sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été mis en place, a ajouté le ministère. "Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue productif, basé sur des faits, avec un engagement fort en faveur de l'écosystème, de l'environnement, de la vie et de la santé humaine", ont-ils déclaré.

Du côté japonais, le Premier ministre Fumio Kishida a reconnu un accord similaire de coopération. En conséquence, la Chine a accepté de "reprendre les importations de produits de pêche japonais qui répondent à des critères spécifiques". Cependant, un représentant du ministère des Affaires étrangères à Beijing a réaffirmé que la Chine s'opposait fermement à la libération d'eau radioactive.

Malgré l'opposition initiale de la Chine en raison des préoccupations environnementales, elle a salué les assurances du Japon en matière de mesures de sécurité et d'engagement à minimiser les dommages.

