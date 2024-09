La Chine cherche à renforcer sa croissance économique - avantages potentiels pour l'Allemagne

La situation économique de la Chine fait face à des défis depuis un certain temps, ce qui met en difficulté ses performances. La banque centrale a décidé d'intervenir en injectant des milliards dans l'économie sous forme d'aide. Cette décision a été bien accueillie par les marchés boursiers du monde entier. Certains analystes suggèrent que ces mesures pourraient également bénéficier aux exportations de l'Allemagne.

Le gouverneur de la banque centrale, Pan Gongsheng, a annoncé des plans pour réduire les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers existants à Beijing, ainsi que pour réduire le montant du dépôt initial requis pour un prêt immobilier secondaire de 25 % à 15 %. Les banques sont également tenues de détenir moins de liquidités, ce qui injecte environ 125,5 milliards d'euros sur le marché, augmentant ainsi la liquidité.

Ces mesures ont été bien accueillies. Le DAX a commencé la journée en hausse, approchant un nouveau record historique. "La Chine n'est pas seulement un marché important pour les ventes de voitures allemandes, mais en général, les exportations de l'Allemagne bénéficient des actions de Beijing. Les bonnes nouvelles renforcent l'optimisme économique, surtout lorsque l'économie allemande est actuellement en difficulté et que les perspectives d'exportation vers l'Est s'améliorent", a déclaré CMC.

Le Euro-Stoxx-50 affiche une croissance solide, tirée par des actions solides dans le secteur des matières premières. La Chine étant le plus grand marché pour les matières premières, ce secteur en tire un grand bénéfice. Les marchés boursiers de Shanghai et l'indice des plus grandes entreprises de Shanghai et Shenzhen ont tous deux bondi d'environ quatre pour cent suite aux annonces. L'indice Nikkei à Tokyo a également augmenté de 0,6 % pour atteindre un plus haut niveau sur trois semaines après une longue pause.

Kyle Rodda, analyste chez Capital.com, a commenté : "Ces mesures semblent très audacieuses de la part des autorités. Dans l'ensemble, c'est une situation très optimiste pour les investisseurs." Cependant, Vasu Menon, expert en investissement chez OCBC, a suggéré : "Pour aider réellement l'économie à se remettre sur pied et pour surmonter efficacement la crise immobilière, il est probable que plus que la seule politique monétaire sera nécessaire. Des mesures d'assouplissement plus audacieuses pourraient être mises en place dans les prochains trimestres."

La confiance dans l'économie chinoise est actuellement faible, avec une faible inflation qui freine la consommation des particuliers. "Les individus reportent leurs achats, s'attendant à des baisses de prix. C'est toxique pour une économie qui a construit tant de capacités, s'attendant à l'inverse", a argumenté les experts de CMC.

La banque centrale est responsable à la fois de la politique monétaire et fiscale en Chine. Son objectif est de soutenir une croissance économique stable dans la deuxième plus grande économie mondiale, selon le "Quotidien du peuple" propriété de l'État. La banque centrale prend des mesures alors que les préoccupations augmentent quant à la possibilité que la Chine rate son taux de croissance cible d'environ cinq pour cent.

Une crise immobilière en cours dans le pays met en difficulté les performances économiques. Jusqu'à présent, un programme étatique pour acheter les logements vides n'a montré que peu d'effets. La crise dans ce secteur, qui avait été auparavant un moteur de croissance important, joue également un rôle dans la faible consommation des particuliers en Chine.

La décision de la banque centrale de réduire les taux d'intérêt et de réduire les exigences de dépôt initial pour les prêts immobiliers secondaires est considérée comme bénéfique non seulement pour l'économie chinoise, mais aussi pour d'autres nations, telles que l'Allemagne, en raison des possibles augmentations des exportations.

Les réactions positives des marchés boursiers du monde entier, y compris le DAX en Allemagne, peuvent être attribuées à la croyance que la reprise économique de la Chine aura également un impact positif sur d'autres économies, telles que l'Allemagne, qui ont des liens d'exportation forts avec la Chine.

