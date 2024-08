La Chine célèbre une médaille d'or olympique avec les États-Unis après une bataille au cou et au cou

Les deux pays ont terminé avec 40 ors, marquant le premier match nul pour le total des ors aux Jeux d'été - mais les États-Unis ont remporté la première place globale avec 126 médailles contre 91 pour la Chine.

La course a été dramatiquement serrée alors que les deux superpuissances sportives se sont affrontées dans un autre aspect de leur rivalité géopolitique dans des Jeux souvent éclipsés par un scandale de dopage.

La Chine est devenue l'une des nations les plus compétitives au monde ces dernières décennies, considérant sa performance olympique comme un symbole de force nationale. En 2008, elle a dépassé les États-Unis pour la première fois en tête du tableau des médailles d'or aux Jeux de Beijing.

À Paris, l'équipe chinoise semblait sur la bonne voie pour remporter la première place du tableau des médailles grâce à sa domination en tir et en plongeon. Mais lorsque les épreuves d'athlétisme ont commencé, les États-Unis ont rapidement rattrapé leur rival, puis les ont dépassés.

La Chine est le troisième pays après les États-Unis et l'Union soviétique à atteindre le sommet du classement des médailles d'or aux Jeux olympiques d'été à l'étranger - et les médias d'État chinois ont salué le "butin record" de Paris.

"Les analystes chinois ont déclaré que cela prouve que le succès de la modernisation chinoise peut apporter non seulement une croissance économique, mais aussi bénéficier au développement de la santé publique, ainsi qu'à l'environnement pour les industries sportives, pour efficace 'sports pour tous'," a déclaré le Global Times, un journal officiel.

Les médias sociaux chinois ont également célébré les performances de l'équipe avec une explosion de fierté nationale, de nombreux utilisateurs critiquant ce qu'ils disaient être une tentative injuste des officiels américains de salir la Chine avec des allégations persistantes de dopage contre son équipe de natation.

Sur le site de microblogage Weibo, le hashtag "La Chine a fait match nul pour la première place du tableau des médailles d'or" est devenu le sujet tendance principal, avec plus de 500 millions de vues.

"Nous avons remporté chaque médaille d'or carrée et équitablement !" a déclaré un commentaire en tête avec plus de 28 000 likes.

D'autres ont argued que la Chine aurait dû dépasser les États-Unis avec un total de 44 ors en ajoutant les médailles de Hong Kong et de Taïwan.

Taïwan concourt aux Jeux olympiques en tant que Chinese Taipei pour éviter les objections de la Chine, dont le Parti communiste au pouvoir revendique la démocratie gouvernée île comme sa propre territoire bien qu'elle ne l'ait jamais contrôlée.

Hong Kong, une ancienne colonie britannique, concourt aux Jeux olympiques en tant que Hong Kong, Chine.

Controverse de dopage

L'équipe de natation chinoise a fait l'objet d'une surveillance intense à Paris suite aux révélations selon lesquelles presque la moitié du groupe que Beijing avait envoyé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 avait testé positif pour une substance dopante interdite plusieurs mois auparavant.

Les nageurs avaient été innocentés par l'Agence chinoise anti-dopage (CHINADA) peu avant les Jeux de Tokyo, après avoir jugé que les tests positifs pour un médicament cardiaque interdit étaientprobably due à une contamination, probablement dans un restaurant d'hôtel. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a accepté l'évaluation sans appel.

Les accusations, rapportées pour la première fois par le New York Times et le diffuseur public allemand ARD en avril, ont suscité un tollé dans le monde de la natation, où le dopage peut entraîner des interdictions de plusieurs années pour les athlètes qui enfreignent les règles.

Les préoccupations ont encore augmenté le mois dernier, après que l'AMA ait acknowledging a separate 2022 case in which two Chinese swimmers tested positive for trace amounts of a banned anabolic steroid. Ils ont été provisoirement suspendus, mais ont finalement été innocentés d'une violation par les officiels chinois - citant à nouveau la contamination liée à la nourriture, a déclaré l'AMA.

En Chine, où l'équipe de natation a longtemps été une source de gloire olympique, les allégations de dopage ont suscité la colère et les accusations de traitement injuste - de nombreux voyant cela comme une tentative des États-Unis de saboter l'équipe chinoise aux Jeux.

L'ambassade de Chine à Washington a accusé les États-Unis d'"utiliser le problème du dopage pour salir et réprimer la Chine", tandis que CHINADA et les médias d'État ont accusé les États-Unis de "double dé

