- La Chine annonce des contrôles à l'exportation sur les métaux importants

Chine ajoute un autre métal utilisé dans les armements à sa liste d'exportations restreintes. À partir du 15 septembre, les exportations d'antimoine seront soumises à des contrôles, ont annoncé les ministères du Commerce et des Douanes de la Chine. La raison invoquée est d'améliorer la sécurité nationale et de respecter les obligations internationales telles que la non-prolifération. Un porte-parole du ministère du Commerce a souligné que ces mesures n'étaient pas ciblées contre un pays ou une région spécifique, mais n'a pas fourni plus de détails.

L'antimoine est un métal argenté utilisé dans l'industrie, souvent combiné à d'autres substances. Il est utilisé dans la production de batteries de voiture et de panneaux solaires, mais peut également être utilisé dans la construction d'armes nucléaires et d'équipements militaires tels que les dispositifs de vision nocturne.

La Chine voit une menace pour sa sécurité

Par le passé, les États-Unis avaient ajouté l'antimoine à une liste de minéraux cruciaux pour la sécurité économique et nationale. Le métal est également utilisé dans les retardateurs de flamme. Lorsqu'il est combiné au plomb, il peut améliorer la dureté de ce dernier.

Le porte-parole du ministère du Commerce a également déclaré que la Chine souhaitait assurer la paix et la stabilité dans le monde et la région. Par conséquent, le gouvernement s'oppose à tout pays ou région utilisant des biens restreints qui pourraient nuire à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts de développement de la Chine. Aucun autre détail n'a été fourni.

La Chine est un grand producteur d'antimoine. Dans les disputes commerciales en cours avec l'Occident, Beijing a déjà restreint les exportations d'autres matières premières clés telles que le graphite et le germanium. Ces terres rares sont notamment utilisées dans la production de batteries pour véhicules électriques.

La décision des ministères du Commerce et des Douanes de la Chine de restreindre les exportations d'antimoine s'aligne sur l'objectif de la Commission d'améliorer la sécurité nationale et de respecter les obligations internationales. Compte tenu de la position de la Chine contre tout pays utilisant des biens restreints qui pourraient nuire à ses intérêts, il est probable que la Commission surveillera de près les exportations d'antimoine et d'autres matières premières sensibles.

