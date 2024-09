La Chine a imposé une interdiction à vie à 43 joueurs de football et autorités pour leur implication dans la manipulation du jeu.

Le autorité qui réglemente le football chinois impose des interdictions à vie à 38 joueurs et 5 officiels de clubs suite à une enquête de deux ans sur la manipulation de matches et le jeu, engagée dans l'éradication de la corruption dans l'un des plus grands sports de l'athlétisme de la Chine.