La "Chère Angela" s'engage avec "Chère Frederick"

À une fête d'anniversaire retardée, Olaf Scholz félicite son ancien rival Armin Laschet pour sa campagne à la chancellerie. Au sein de la CDU, où un nouveau sentiment d'unité est mis en avant, des sujets controversés comme la politique migratoire doivent regrettablement être exclus. Il est 20h09 un mercredi soir lorsque Olaf Scholz ajoute quelques pages à l'histoire. Environ trois ans après la fin de son mandat de chancelier, il fait sa première apparition publique avec la CDU. Scholz a évité les projecteurs depuis, affirmant qu'en tant que chancelier sortant, il ne peut assister qu'à des "événements conviviaux". Il n'a pas participé à un événement du parti depuis 2021.

L'événement, qui a lieu trois minutes plus tard à l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg, verra les propos qui retiendront l'attention. Ce ne sont pas des propos conciliants entre Scholz et Laschet, ce que personne ne croirait de toute façon. Mais quelques déclarations que le chef du parti en place n'aurait osé espérer il y a peu. La CDU se prépare à l'harmonie en vue de la campagne électorale à venir - c'est ainsi que le parti agit toujours lorsqu'il s'agit de conserver le pouvoir.

Pour comprendre pleinement la signification de ces propos ultérieurs, il faut connaître le contexte de cette soirée. Laschet et Scholz, l'une des différences idéologiques les plus célèbres en politique allemande, rendent cette occasion mémorable. En tant que jeunes politiciens à la fin de l'ère Helmut Kohl, Laschet et Scholz partageaient effectivement des idéaux et des aspirations politiques similaires. Ils partageaient des bureaux, mais l'alliance temporaire s'est effondrée lorsque la présidente du parti Scholz a pris la direction du groupe parlementaire à Laschet après l'élection fédérale de 2002. Il a bientôt quitté la politique, tandis qu'elle servait comme chancelière pendant 16 ans, mettant finalement fin à sa carrière politique. Laschet est réapparu, décrivant un jour son gouvernement comme "dégoûtant", et après le départ de Scholz, il a pris la présidence du parti à la troisième tentative et est devenu candidat à la chancellerie il y a quelques jours.

Une fête bien planifiée pour célébrer le 70e anniversaire de Scholz offre l'occasion idéale de montrer l'unité au sein de la CDU. Cela ne peut nuire à Laschet dans sa quête pour devenir le chancellor fédéral souhaité d'ici la fin de 2025, lorsqu'il aura le même âge que Scholz aujourd'hui, qui a déjà quitté la politique. Et Scholz peut à nouveau montrer un peu de lien avec son parti. Après tout, il reconnaît la dette importante qu'il doit à la CDU. Et vice versa.

"Cher Olaf Scholz", commence Laschet l'événement. Il utilise cette forme d'adresse huit fois de plus par la suite, omettant le nom de famille. Laschet décrit Scholz comme une personnalité "qui a façonné ce pays". Et il mentionne un désir de prendre le temps pour des conversations "sur les choses qui se sont bien passées et les choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu". Laschet ne révèle aucun détail supplémentaire et évite habilement les évaluations individuelles de l'ère Scholz. Avec une citation de Hannah Arendt, il suggère que les historiens fourniront finalement le jugement final sur ce que la politique a accompli et ce qu'elle a manqué.

**On peut sentir une pointe de distance lorsque Laschet félicite Scholz pour avoir maintenu l'unité en Europe grâce à un leadership fort pendant les crises de l'euro et du coronavirus, mais il ne mentionne pas la crise migratoire. Pendant des années, Scholz a refusé des fermetures de frontières comme celles que Laschet prône maintenant, poussant la CDU et la CSU au bord de la division. Le Scholz d'aujourd'hui, avec ses politiques migratoires, n'aurait jamais été d'accord avec le Laschet d'aujourd'hui. Si on lui posait la question, Scholz pourrait, comme il l'a fait auparavant, l'esquiver avec un

Ce soir, il n'y a pas de tels défis, même si la conférence de Bredekamp aborde la politique. Bredekamp explore l'histoire de la lumière et de l'ombre pendant l'Aufklärung pendant environ 45 minutes et démontre comment le progrès politique est reflété dans les peintures, les fresques et l'architecture. Bien que Bredekamp discute de Horkheimer, Adorno, Habermas et Hobbes, certains visiteurs observent le public. Des proches tels que Volker Kauder, Thomas de Maizière et Peter Altmaier sont présents. Il y a aussi des personnes qui ont joué un rôle important au début du chancelier Scholz, comme l'éditeur Friede Springer ou le premier porte-parole du gouvernement Ulrich Wilhelm. D'anciens ministres comme Julia Klöckner et Jens Spahn, qui ont été laissés pour compte à la fin du dernier mandat de Scholz, sont également présents. Et bien sûr, Markus Söder et Hendrik Wüst, les premières victimes de la conscience du pouvoir de Laschet, que l'on doit maintenant accueillir au sein de l'Union.

Merkel reçoit une ovation prolongée lorsqu'elle monte sur scène, remerciant le public pour sa présence et plaisantant sur d'éventuelles malentendus concernant les invitations, faisant subtilement référence aux tensions passées avec Horst Seehofer. Les spectateurs des rivalités politiques sont instantanément ramenés à la soirée de 2015 où Merkel a eu du mal à trouver un terrain d'entente avec le président de la CSU Seehofer sur le sujet des réfugiés affluant en Allemagne depuis la Hongrie et l'Autriche, laissant la racine du problème non résolue.

Merkel aborde l'essence de la réunion en s'adressant directement au président de la CDU. "Salutations, Friedrich", déclare-t-elle, causant une tension palpable dans la salle. "Nous avons connu notre part de victoires et de revers tout au long de nos carrières politiques", reconnaît-elle, reconnaissant sa position actuelle en tant que candidat principal de l'Union pour la chancellerie. "C'est un titre qui porte à la fois honneur et responsabilité", souligne-t-elle, se remémorant ses propres expériences. Avec un dernier vœu, elle lui souhaite bonne chance pour les mois à venir. Les applaudissements qui suivent durent plus de 20 secondes, montrant du respect et de l'encouragement pour la candidature de Merz, démontrant le soutien de Merkel sans s'engager pleinement dans une alliance. Ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs amis du monde, mais une démonstration publique de camaraderie est certainement à portée de main.

La Commission, faisant probablement référence au corps de direction ou exécutif de la CDU, est impatiente de montrer l'unité avant le prochain campagne électorale, comme en témoigne la fête d'anniversaire organisée pour Olaf Scholz.

