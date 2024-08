- La chauve-souris arrête le tir.

René Zellweger (55 ans) se tient actuellement devant la caméra pour la quatrième fois en tant que Bridget Jones. Cependant, la production prend plus de temps que prévu. Selon The Sun, l'équipe a dû mettre la production en pause une fois de plus - cette fois à cause des chauves-souris. "Le tournage a été temporairement arrêté par des experts en chauves-souris qui se sont inquiétés de la population locale et de son impact potentiel", a déclaré une source à The Sun.

"Il semble qu'il y avait des préoccupations quant à savoir si les chauves-souris pourraient être dérangées, causant ainsi des problèmes." Finalement, un accord a été trouvé et le tournage à Keswick, dans le Lake District du nord de l'Angleterre, a pu reprendre.

La production de "Bridget Jones 4" ne se déroule pas sans heurts

Selon la source de The Sun, personne sur le lieu de tournage ne s'attendait à des conflits. Après tout, il y en avait déjà eu à Londres. Les habitants du quartier huppé de Hampstead sont censés avoir protesté contre le tournage. Des stars comme Harry Styles (30 ans) ou Rowan "M. Bean" Atkinson (69 ans) y vivent. Les habitants de Hampstead ont soi-disant reçu une lettre de la production leur demandant de ne pas déranger le tournage de la comédie romantique.

"C'est comme s'ils étaient pris en otage par Bridget, et cela rend tout le monde fou", a également rapporté The Sun en début de juillet de cette année, citant un membre de l'équipe de film.

"Bridget Jones 4" semble avoir du mal. Dès juin, l'un des acteurs principaux se serait blessé hors plateau. Si c'était grave, la source de The Sun ne l'a pas dit.

Dans "Bridget Jones : Folle de son garçon", René Zellweger sera de nouveau rejointe par Hugh Grant (63 ans) et Emma Thompson (65 ans) devant la caméra. De nouveaux venus incluent Chiwetel Ejiofor (47 ans), connu pour "12 Years a Slave", et Leo Woodall (27 ans), star de "The White Lotus". Le film est prévu pour sortir le jour de la Saint-Valentin 2025. S'il n'y a pas d'autres retards et problèmes.

