- La chauve-souris a consommé sa nourriture.

Population de chauves-souris en Saxe-Anhalt est florissante cette année. L'été humide a créé des conditions optimales, selon Bernd Ohlendorf, un expert de l'Union allemande pour la protection de la nature. L'abondance de proies cette année est sans précédent par rapport aux dernières décennies. "Les chauves-souris sont gavées de nourriture", a déclaré Ohlendorf. Ces conditions optimales sont parfaites pour la saison des amours.

Le samedi marque la Nuit internationale des chauves-souris, une initiative visant à sensibiliser le public à ces créatures nocturnes. During this period, there are events in Saxony-Anhalt, including one on August 30th at Heimkehle and Walbeck in the Mansfeld-South Harz district, and another on August 31st at the Biosphere Reserve Dromling.

Les conditions favorables sont particulièrement évidentes sur les vastes zones défrichées d'anciennes forêts de sapins dans le Harz. Le paysage en fleurs sert de buffet pour les insectes, offrant un festin pour les chauves-souris, a expliqué Ohlendorf. Cependant, il exprime des préoccupations concernant le développement de l'énergie éolienne, qui pourrait potentiellement mettre en danger à la fois les insectes et les chauves-souris. Actuellement, la Saxe-Anhalt abrite 20 espèces différentes de chauves-souris.

D'autres espèces de chauves-souris pourraient également bénéficier des sources de nourriture abondantes dans la région. La population croissante de chauves-souris pourrait attirer d'autres prédateurs dépendants des chauves-souris, tels que les hiboux et les aigles.

