- La chasse aux explosifs de la Seconde Guerre mondiale à l'usine Tesla est imminente.

La chasse de plusieurs semaines pour retrouver des vestiges de la Seconde Guerre mondiale tels que des bombes et des munitions à la installation Tesla à Grünheide, dans le district d'Oder-Spree, touche presque à sa fin. Selon un représentant du ministère de l'Environnement du Brandebourg, ils s'attendent à achever l'inspection dans la semaine prochaine, selon les informations de l'agence de presse allemande. Des experts ont été en train de fouiller le site à la recherche d'explosifs cachés depuis juin.

Tesla, le célèbre producteur de véhicules électriques, souhaite étendre son installation voisine sur le terrain inspecté. Ses plans de développement prévoient la construction d'une gare de fret ferroviaire. Toutefois, Tesla doit encore acheter le terrain, qui est actuellement sous le contrôle de l'État. Le porte-parole du ministère a mentionné qu'il y a eu des discussions sur une transaction potentielle. Tesla a exprimé son intérêt pour l'achat du terrain, ont-ils ajouté. "Généralement, l'État nomme un expert pour évaluer le terrain. Ensuite, un prix d'achat négocié, incluant les frais existants, est convenu entre les parties concernées", a expliqué le porte-parole.

La transaction nécessite également l'approbation du Comité financier au sein du parlement de l'État. Ceux qui s'opposent à l'expansion de Tesla ont menacé de renforcer leurs protestations si le comité se réunit pour discuter du sujet.

La découverte de tout effet non détecté de guerres passées, telles que des engins non explosés, pourrait représenter un défi majeur pour les plans d'expansion de Tesla à l'installation Tesla. Compte tenu de la fin prochaine de la recherche de vestiges de la Seconde Guerre mondiale, les discussions sur les potentiels impacts de la guerre sur le développement de Tesla deviennent de plus en plus pertinentes.

