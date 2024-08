- La chanteuse Pink et son enfant participent à une performance musicale lors de l'événement de la convention démocrate

Célébrité américaine Pink s'est alliée à sa fille de 13 ans, Willow, sur scène lors de la Convention nationale démocrate à Chicago. Avant le discours très attendu de Kamala Harris, le duo a captivé le public avec une version acoustique de "What About Us" dans la salle de la convention.

Ce titre explore le sentiment de mécontentement envers les politiciens qui ont manqué à leurs engagements, reflétant la frustration des individus qui se sentent ignorés.

Fameuse pour ses vues libérales et son engagement en faveur de la justice sociale, Pink, aujourd'hui âgée de 44 ans, milite souvent pour l'égalité. Originaire de Pennsylvanie, un État souvent mis en avant lors des élections, elle se révèle être une figure importante dans l'arène politique.

L'événement a également mis en scène une performance du groupe country féminin américain "The Chicks", qui a chanté l'hymne national avec grâce.

