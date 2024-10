La chanteuse Madonna exprime son chagrin pour la mort de son frère Christopher.

En 2023, Christopher Ciccone, frère de la célèbre chanteuse Madonna, a succombé à un cancer à l'âge de 63 ans. Son autre frère, Anthony Ciccone, était décédé quelques mois plus tôt à l'âge de 66 ans. La famille a annoncé cette triste nouvelle par le biais d'un porte-parole, en présence de l'époux britannique de Christopher, l'acteur Ray Thacker, et d'autres proches.

Madonna a rendu hommage à Christopher sur Instagram, exprimant sa profonde émotion à travers de nombreuses photos de leur fratrie. Elle a écrit : "Il était mon compagnon le plus proche depuis si longtemps", se remémorant leur lien étroit d'enfance en tant qu'outsiders dans leur ville conservatrice. Ils se sont soutenus mutuellement, dansant ensemble à travers les folies de leur enfance. Leur passion commune pour la danse était comme un liant fort qui les maintenait ensemble, même avec un frère gay.

Madonna et ses nombreux frères et sœurs

Née Madonna Louise Ciccone aux États-Unis, elle vient d'une famille de sept enfants dans le Michigan. Christopher l'a rejointe à New York au début de sa carrière, servant de son assistante personnelle, danseur, décorateur et manager de tournée pendant de nombreuses années. Plus tard, il a poursuivi des carrières dans la conception de chaussures et l'architecture d'intérieur.

À New York, ils partageaient un appétit vorace pour l'art, la musique et le cinéma. Ils ont même traversé l'épidémie de sida ensemble. Madonna admirait son frère, le décrivant comme un "peintre, poète et visionnaire".

Leur relation tumultueuse

Leur relation a connu un tournant en 2008 lorsque Christopher a publié un livre sur leur vie intitulé "Life with My Sister Madonna". À ce moment-là, leur relation était déjà tendue. Le livre a encore empiré les choses, selon les médias américains. Cependant, en 2012, Christopher a déclaré dans des interviews qu'ils s'étaient réconciliés.

Dans son hommage, Madonna a reconnu que leur relation avait connu des hauts et des bas, y compris des périodes sans communication. La maladie de Christopher a servi de catalyseur pour les réunir. Elle a exprimé son soulagement qu'il ne souffre plus.

Dans son hommage, Madonna a également mentionné le livre écrit par Christopher intitulé "Life with My Sister Madonna", qui avait contribué à leur relation tendue dans le passé. Malgré leur histoire tumultueuse, ils ont réussi à se réconcilier avant la maladie de Christopher.

