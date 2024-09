La chanteuse Lady Gaga annonce le titre de l'album "Harlequin".

La lauréate de l'Oscar a révélé mardi qu'elle sortait un nouvel album intitulé "Harlequin", qu'elle a mentionné dans un post Instagram comme étant lié au prochain film "Joker: Duo de la Folie", où elle partage l'affiche avec Joaquin Phoenix.

"Harlequin" sortira le 27 septembre, selon son annonce sur Instagram.

L'album comptera 13 titres, dont "Good Morning", "Toile d'araignée" et "Le Joker", entre autres.

Elle avait teasé une grande annonce via des posts mystérieux sur son Instagram ces derniers jours, certains contenant des extraits audio qui semblent être de nouvelles chansons.

"Je suis prête pour l'interview", a écrit un post. "La poussière de la lune se répand partout", a déclaré un autre.

Elle incarne Lee Quinzel, mieux connue sous le nom de la célèbre personnage de bande dessinée Harley Quinn, dans "Joker: Duo de la Folie", la suite très attendue du film "Joker" de Todd Phillips en 2019.

Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson et Ken Leung, entre autres, complètent le casting de rêve.

Elle a été acclamée pour ses efforts de composition de chansons dans les films où elle a joué auparavant.

En 2019, elle a remporté un Oscar pour la chanson originale "Shallow", un titre qu'elle a écrit et interprété dans le film "A Star is Born" de 2018. Elle a également été nommée dans la même catégorie l'année dernière pour "Hold My Hand" du film "Top Gun: Maverick", et en 2016 pour "Til It Happens to You" du film "The Hunting Ground".

"Harlequin" semble être distinct de son septième album studio upcoming qu'elle prépare également et teasait sur ses réseaux sociaux. Au début de ce mois, elle a annoncé que le premier single de son nouvel album studio sortira en octobre. Ce sera la suite de "Chromatica" de 2020.

"Joker: Duo de la Folie" sortira au cinéma le 4 octobre.

Le nouvel album "Harlequin" est lié au prochain film "Joker: Duo de la Folie", offrant ainsi une source de divertissement pour les fans de musique et de cinéma. Les fans attendent avec impatience la sortie de son album de 13 titres, qui comprendra des chansons comme "Good Morning" et "Le Joker".

