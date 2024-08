Après une période de trois ans depuis l'enlèvement du chien - La chanteuse Lady Gaga a un nouveau compagnon canin.

Il y a environ trois ans, le rapt sensationnel des deux French Bulldogs de Lady Gaga (38) a eu lieu. Aujourd'hui, la célèbre chanteuse américaine a adopté un nouveau chiot, qui appartient également à la race de French Bulldog.

Rencontre Inattendue sur TikTok

Sur TikTok, Gaga a publié une vidéo un mercredi où elle est vue en train de câliner un petit French Bulldog aux reflets gris, blanc et brun. Elle a choisi sa collaboration avec Bruno Mars (38), "Die With A Smile", comme musique pour la vidéo. Le nom du nouveau chien n'a pas encore été révélé, Gaga ayant simplement étiqueté la vidéo avec un émoji de flocon de neige. Dans la vidéo, l'actrice de "Joker: Folie à Deux" arbore des cheveux noirs, un rouge à lèvres vif, une ombre à paupières bleue glacée et un eye-liner intense.

Les fans de Lady Gaga sont ravis de la dernière addition à la famille et ont déjà proposé des noms. Un utilisateur de TikTok a suggéré "Bruno", tandis qu'un autre a proposé "Lady Mars". L'influenceur Dylan Mulvaney a commenté, "Je dois la rencontrer immédiatement", à quoi Lady Gaga a répondu, "Elle est notre nouvelle reine."

Incident Choquant Il y a Trois Ans

Lady Gaga possède actuellement au moins trois French Bulldogs - un noir âgé nommé Asia, âgé de dix ans, et Koji, né en 2015, et Gustav, né en 2016.

Les deux derniers chiens ont été enlevés en février 2021, suite à une attaque contre le promeneur de chiens de Gaga qui a été tiré alors qu'elle était absente pour tourner un film à Rome. Il a fallu plusieurs jours avant que les chiens ne soient récupérés. L'un des kidnappeurs a été condamné à quatre ans de prison. Il a également été révélé que le soi-disant trouveur des chiens, que Gaga était censée récompenser, avait en réalité joué un rôle dans le kidnapping.

