- La chanteuse Katy Perry est récompensée

Katy Perry (39 ans) va recevoir une reconnaissance unique lors des MTV Video Music Awards

Katy Perry est prête à recevoir une reconnaissance spéciale lors des MTV Video Music Awards de cette année. Elle sera récompensée du prix Video Vanguard Award, comme l'a annoncé MTV. Ce prix est réservé aux artistes influents comme Perry, qui a marqué la scène musicale avec des tubes tels que "I Kissed A Girl" et "California Gurls".

Ce prix rend hommage à Michael Jackson, pionnier dans le domaine des clips vidéos. Parmi les précédents lauréats de ce prestigieux prix, on compte des artistes comme Rihanna, Beyoncé, Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez et Pink. Le travail philanthropique de Perry ajoute également à sa crédibilité, ayant été ambassadrice de bonne volonté de UNICEF.

Les MTV Video Music Awards auront lieu le 11 septembre à New York. Perry, qui a remporté cinq prix lors de l'événement par le passé, fera sa première apparition en direct depuis 2017. Elle sera accompagnée de performers comme Camila Cabello, Sabrina Carpenter et GloRilla pour divertir le public.

Taylor Swift domine les nominations

La superstar pop Taylor Swift (34 ans) est attendue pour remporter au moins un prix avec pas moins de dix nominations dans différentes catégories telles que Video, Artist et Song of the Year. Le rappeur Post Malone (29 ans), qui a collaboré avec Swift et Morgan Wallen (31 ans), suit de près avec neuf nominations.

D'autres artistes ont également obtenu plusieurs nominations, notamment Ariana Grande, Sabrina Carpenter et Eminem avec six nominations chacun. SZA et Megan Thee Stallion ferment la liste avec cinq nominations chacune. Les prix, déterminés par les votes des fans, permettront aux téléspectateurs de voter pour leur artiste préféré en ligne.

La reconnaissance de Katy Perry lors des MTV Video Music Awards est assortie d'un prix spécial, le Video Vanguard Award étant traditionnellement décerné aux musiciens ayant eu un impact significatif sur l'industrie musicale. Les fans peuvent voter pour leur artiste préféré, y compris Sabrina Carpenter, pour déterminer les gagnants, les prix de chaque catégorie étant décidés par les votes des fans.

Lire aussi: