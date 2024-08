- La chanteuse Katy Perry est honorée aux MTV Video Music Awards.

Icône Pop Katy Perry (39 ans, "Teenage Dream") Élargit Sa Vitrine De Récompenses : La sensation musicale s'apprête à recevoir le "Video Visionary Award" lors des MTV Video Music Awards en septembre. Cette distinction, qui rend hommage au pionnier des clips vidéo Michael Jackson, a été remise à des artistes tels que Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake et Madonna par le passé.

MTV salue Perry dans un communiqué de presse en tant qu'une des musiciennes les plus accomplies de l'histoire et applaudit son travail caritatif. La native de l'État doré, qui figure régulièrement en tête des revenus de la pop musique depuis longtemps, sert de porte-parole pour UNICEF. Perry est prévue pour se produire en direct lors de la cérémonie, prévue pour le 11 septembre. MTV a également annoncé des performances d'artistes tels que Camila Cabello, Sabrina Carpenter et GloRilla.

Sensation Pop Taylor Swift détient le plus grand nombre de nominations pour les MTV Video Music Awards de cette année, avec dix nominations dans des catégories telles que Video, Artist et Song of the Year. Son titre "Anti-Hero" de l'album "Midnights" lui a valu le plus de nominations, grâce à la collaboration du rappeur Post Malone sur le titre. Post Malone a également remporté neuf nominations grâce à sa collaboration avec la star de country Morgan Wallen sur "I Had Some Help".

Ariana Grande ("We Can’t Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Skin"), et Eminem ("Godzilla") ont chacun obtenu six nominations, suivis de SZA et Megan Thee Stallion avec cinq nominations chacune.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à New York et est un événement annuel depuis 1984. Les fans peuvent voter en ligne pour leurs entrées préférées. Les trophées représentent un astronaute tenant une bannière MTV.

La carrière musicale de Katy Perry atteint de nouveaux sommets alors qu'elle se prépare à se produire en direct lors des MTV Video Music Awards, aux côtés d'artistes tels que Camila Cabello et Sabrina Carpenter. La célébration de la musique et de la vision artistique honore également Perry avec le "Video Visionary Award", la plaçant parmi les icônes telles que Michael Jackson, Shakira et Beyoncé.

Lire aussi: