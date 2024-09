La chanteuse Chappell Roan annonce sa décision de soutenir Kamala Harris aux élections de 2024, après avoir précédemment exprimé son incertitude.

Roan, qui a acquis une renommée grâce à l'énorme affluence aux festivals de musique Lollapalooza et Governor's Ball cet été, a parlé au Guardian en déclarant : "Je ne me sens pas obligé de soutenir quelqu'un", mais a souligné que les droits des personnes transgenres étaient sa priorité absolue. Elle a déclaré : "Les individus transgenres ne devraient pas être gouvernés par des personnes cisgenres, point final."

Cette déclaration a suscité une vive critique, en particulier après la révélation qu'elle avait décliné une invitation à participer à une célébration de la fierté LGBTQ+ à la Maison Blanche plus tôt dans l'année - lors d'un entretien précédent avec Rolling Stone, elle a révélé que sa décision était due à la position de la Maison Blanche sur le conflit de Gaza, déclarant : "Je ne serai pas un pantin pour la fierté."

Récemment, Roan, qui s'identifie comme faisant partie de la communauté LGBTQ+ et qui crédite régulièrement les drag queens pour son inspiration musicale, a partagé des vidéos de clarification sur TikTok.

"Si vous avez assisté à mes spectacles, lu mes interviews complètes ou même connu mes croyances, vous comprendriez que ce n'est pas de la lip service, ce n'est pas du signalement de vertu. Les actions parlent plus fort que les mots, et les actions parlent plus fort qu'un endorsement", a-t-elle déclaré dans une vidéo lundi. "Donc, au cas où vous vous poseriez encore des questions - non, je ne voterai pas pour Trump, et oui, je vais remettre en question ceux qui ont le pouvoir et ceux qui prennent des décisions sur les autres, et je vais me lever pour ce qui est juste et en quoi je crois."

Elle a précisé sa position dans un post du mercredi, répétant qu'elle désapprouvait plusieurs politiques, en particulier celles de la droite, mais critiquait également certaines politiques de la gauche.

"Merde à Trump, honnêtement, mais merde à certaines conneries qui se sont produites dans le parti démocrate qui ont ignoré des gens comme moi et vous - et surtout la Palestine et les communautés marginalisées dans le monde entier", a-t-elle déclaré. "Donc ouais, je vais voter pour cette putain de Kamala, mais je ne me contenterai pas de ce qui a été présenté, parce que c'est discutable."

CNN a contacté la campagne de Harris pour un commentaire, mais un représentant de Roan a refusé de fournir des informations supplémentaires.

Cet épisode n'est que le dernier exemple de célébrités qui naviguent sur un terrain glissant lorsqu'elles expriment leur soutien politique - ou leur silence - sur les réseaux sociaux.

Il y a seulement quelques semaines, Taylor Swift a déclaré son soutien à la campagne de Harris, mettant fin à des semaines de spéculations parmi ses fans qui observaient sa relation étroite avec Brittany Mahomes, épouse du quarterback des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, qui soutient ouvertement Trump sur les réseaux sociaux.

À la suite de l'endorsement de Swift, elle a fait face à des critiques de Trump, qui a déclaré sur Fox News qu'il "n'a jamais été un fan de Taylor Swift" et a affirmé qu'elle pourrait faire face à des conséquences sur le marché.

