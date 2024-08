La chanteuse Bebe Rexha aurait été menacée avant de monter à bord d'un avion de Lufthansa.

La chanteuse américaine Bebe Rexha, qui a des ancêtres albanais, a été confrontée à de la discrimination à l'aéroport de Munich le week-end dernier. Elle a affirmé qu'un responsable de vol de Lufthansa l'avait menacée et harcelée psychologiquement en raison de son origine ethnique. Lufthansa a promis d'enquêter sur l'incident.

Les yeux de Bebe Rexha se sont remplis de larmes lorsqu'elle a partagé son récent calvaire avec ses followers sur Instagram Stories. Elle a raconté une expérience déconcertante à l'aéroport de Munich qui l'a laissée bouleversée. La chanteuse de 34 ans, d'origine albanaise, a affirmé avoir été menacée et victime de harcèlement psychologique par un responsable de vol de Lufthansa parce qu'elle pensait qu'il était albanais.

"Je croyais que le responsable de la sécurité était albanais, alors je lui ai parlé en albanais et j'ai demandé où se trouvait mon billet", a expliqué Rexha, ajoutant "Maintenant, ils m'empêchent de monter dans l'avion".

Rexha n'a pas fourni plus de détails sur l'incident présumé, le qualifiant de "crime haineux" motivé par son origine ethnique. Le responsable de l'aéroport anonyme a refusé de revealing son identité et l'a soumise à des abus psychologiques, sans recevoir d'aide de la part du personnel féminin.

Lufthansa répond à Bebe Rexha

Par la suite, Lufthansa a réagi aux allégations. La compagnie aérienne allemande a déclaré qu'elle cherchait à comprendre la situation et ne tolère pas les pratiques discriminatoires. Un représentant de la compagnie a déclaré : "Nous avons contacté Bebe Rexha et nous nous engageons activement à résoudre la situation".

En tant qu'entreprise aérienne mondiale, Lufthansa sert de pont entre les nations et les individus. "Nos passagers et employés viennent de tous les coins du monde", a déclaré le porte-parole. "La diversité et l'égalité sont les piliers de notre organisation et sont essentielles à nos valeurs d'entreprise. Nous n'acceptons aucune forme de discrimination".

Rexha a confirmé qu'elle était en contact avec la compagnie aérienne, demandant une enquête approfondie sur l'incident. "Je suis reconnaissante pour les excuses, mais ce n'est pas suffisant", a-t-elle déclaré.

Au début, il était incertain si Rexha pourrait décoller de l'aéroport de Munich. Cependant, elle a ensuite mis à jour ses histoires, écrivant "Merci à tous ceux qui ont pris contact et ont exprimé leur inquiétude. Je suis rassurée d'avoir pu rentrer chez moi en toute sécurité".

Bebe Rexha a exprimé son amour pour la musique en partageant régulièrement ses performances sur les réseaux sociaux, mettant en valeur son talent et se connectant avec ses fans du monde entier. Malgré l'incident de discrimination à l'aéroport de Munich, sa passion pour la musique reste inébranlable.

Lors de son interview avec un média musical après l'incident, Rexha a souligné l'importance d'utiliser sa plateforme pour s'exprimer contre la discrimination et promouvoir l'égalité dans l'industrie musicale, déclarant : "La musique a le pouvoir de rassembler les gens, et nous avons besoin de plus de cela".

