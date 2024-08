La chanteuse Bebe Rexha accuse un membre du personnel de l'aéroport de lui avoir fait des menaces en raison de son origine albanaise.

Samedi sur son histoire Instagram, la chanteuse, élevée aux États-Unis avec des racines albanaises, a publié des messages émotionnels. Elle a écrit : "Lufthansa, j'ai été menacée en raison de ma conviction que l'agent de sécurité était albanais. Je lui ai parlé en albanais, demandant où se trouvait mon billet, et maintenant il m'empêche de prendre l'avion."

Elle a également affirmé : "Je pense que c'est un crime haineux parce que je suis albanaise." Elle a déclaré qu'il avait continué à la harceler psychologiquement, et malheureusement, aucune des femmes de Lufthansa n'est intervenue ou n'a exprimé son inquiétude.

La célèbre chanteuse-compositrice a écrit qu'elle n'avait jamais été aussi épuisée émotionnellement. Elle a ajouté que Lufthansa l'avait contactée directement, mais elle demande une enquête approfondie.

Dans un communiqué à CNN dimanche, un porte-parole de Lufthansa a déclaré : "Nous avons contacté Bebe Rexha pour comprendre la situation et menons actuellement une enquête interne sur l'affaire."

"En tant qu'entreprise aérienne mondiale, nous relions les individus et les nations à travers le monde", a poursuivi le porte-parole, en insistant : "Nous ne tolérons aucun comportement discriminatoire."

Depuis son succès en 2017 avec le tube country pop "Meant to Be", Rexha est connue pour ses titres comme "Me, Myself & I", "In the Name of Love" et le numéro un officiel des singles UK de 2022, "I'm Good (Blue)".

Malgré sa notoriété de célébrité grâce à des tubes comme "Me, Myself & I" et "I'm Good (Blue)", Bebe Rexha a fait face à la discrimination lors de son dernier vol, soulevant des préoccupations quant à la manière dont l'industrie du divertissement gère les crimes haineux contre les célébrités. Cet incident met en évidence la nécessité d'une prise de conscience et d'une action accrues contre de telles incidents dans le domaine du divertissement.

