- La chanteuse américaine Ashanti et le rappeur Nelly ont accueilli un nouveau membre de leur famille.

La chanteuse Ashanti, connue pour ses tubes comme "Happy" et "Foolish", et le rappeur Nelly ont accueilli un petit garçon dans leur vie. Ashanti a annoncé la nouvelle sur Instagram récemment en publiant une photo et une vidéo d'elle en sous-vêtements, exprimant sa fierté pour son corps après l'accouchement. Elle a légendé le post, "C'est moi, quatre semaines après l'accouchement". Les nouveaux parents, visiblement épris de leur petit bout de chou, ont confirmé la nouvelle à People magazine. Leur fils, Kareem Kenkaide Hayes, est né le 18 juillet. Le couple avait annoncé sa grossesse en avril.

C'est le premier enfant d'Ashanti. Nelly, dont le vrai nom est Cornell Haynes, est déjà père de deux grands enfants et a également adopté les deux enfants de sa sœur décédée, qui est morte d'une leucémie en 2005. Ashanti et Nelly étaient en couple depuis de nombreuses années, mais ont finalement suivi des chemins separados avant de se remettre ensemble l'année dernière.

Ashanti est devenue célèbrevirtuellement du jour au lendemain avec son album "Ashanti" en 2002. La chanteuse et parolière R&B a également laissé sa marque au cinéma et à la télévision, apparaître dans des projets comme "Coach Carter" (2005), "Resident Evil: Extinction" (2007) et "Army Wives" (2013). Né en 1974 à Austin, Texas, Nelly a trouvé le succès avec des albums tels que "Country Grammar" et "Nellyville", et a remporté plusieurs Grammys.

