La chanteuse Adele utilise le mot allemand "Servus" pour saluer les gens.

Adele a partagé ses pensées sur son récent passage à Munich, trois jours après son dernier spectacle le 31 août. Via un post Instagram, elle a exprimé sa gratitude envers ses fans et a qualifié l'expérience de "phénoménale".

Le post a commencé par Adele exprimant son émerveillement devant le public de Munich, "Sacrebleu, Munich, vous étiez merveilleux !" accompagné de visuels des concerts et de la zone de concert "Adele World". Elle a été profondément touchée par la chaleur et l'affection qu'elle a reçues de chaque fan présent aux spectacles. Elle n'avait jamais ressenti une telle atmosphère lors de ses concerts auparavant, a-t-elle déclaré. Les spectacles de Munich ont été une "spectacle" pour elle, et elle s'est sentie "honorée" d'avoir été invitée à y performer.

La planification des "aspects personnels et immersifs" pour le spectacle était également quelque chose qu'elle a beaucoup apprécié. La salle de concert temporaire de 4 100 mètres carrés était à son goût. "Il n'y a rien de mieux que de performer devant des inconnus qui deviennent des visages familiers alors que vous chantez des chansons qui ont touché votre vie et, d'une certaine manière, la leur aussi", a-t-elle conclu. Son post s'est terminé par un "Merci, Munich !"

Près de 730 000 fans ont assisté

Adele a donné dix spectacles en août dans une arène construite spécialement pour elle sur un site similaire à un parc - le "Adele World". Ses concerts à Munich ont attiré plus de 730 000 fans du monde entier, ce qui en fait ses seules performances européennes de l'année dans la ville bavaroise.

Les spectacles de Munich étaient la dernière occasion pour les fans européens de voir leur idole en direct pour un certain temps. Après octobre, Adele se produira à Las Vegas, puis prendra une pause prolongée. Elle a annoncé cela avec un au revoir émotionnel à ses 70 000 fans lors de sa dernière performance.

Elle souhaite passer du temps de qualité avec sa famille et profiter de la vie avant de reprendre la route, a déclaré Adele. Elle n'avait pas été vue en Europe depuis 2016, car le tourisme n'est pas son activité préférée.

Adele a exprimé son plaisir à performer devant un public diversifié, mentionnant "Il n'y a rien de mieux que de performer devant des inconnus qui deviennent des visages

Lire aussi: