La chanteuse Adele annonce une pause prolongée de la scène musicale

Adele se dirige vers une pause prolongée dans sa carrière musicale après avoir terminé ses concerts à Munich et à Vegas. Vivant à la hauteur de son titre, "la plus longue tournée" de sa vie, la chanteuse a interprété sans relâche pendant presque trois ans, et maintenant, elle aspire à un peu de temps personnel. Avec ses prochains spectacles à Vegas arrivant à leur terme, elle a laissé entendre qu'elle disparaîtrait de la scène pour une période prolongée.

Lors de sa dernière performance à Munich, Adele a admis aux médias : "Je n'ai jamais autant aimé chanter pendant une période aussi longue, probablement jamais. Après ces dix derniers spectacles à Vegas, je prends une pause qui va sembler durer une éternité."

Dans son adieu émouvant, elle a rassuré ses fans : "Pendant que je prends ce temps pour moi, je vous garderai dans mes pensées et je rêverai de nos expériences partagées sur scène ces trois dernières années. C'était un voyage incroyable, mais j'ai besoin de temps pour moi maintenant."

En regardant en arrière sur les sept dernières années, Adele a mis en avant son désir de profiter de sa nouvelle vie personnelle avec son petit ami, Rich Paul, également agent sportif. Ils sont devenus officiels en juillet 2021, et Adele a partagé son profond attachement à son partenaire et son désir d'avoir plus d'enfants. "Je veux une grande famille", a-t-elle déclaré en 2022 à Elle, ajoutant : "Je me vois comme une femme au foyer et une matriarche, donc j'ai besoin de stabilité. Cela m'aide dans ma musique et mon bien-être général."

Avec un fils, Angelo Adkins, de son précédent mariage avec Simon Konecki, Adele rêve d'accueillir une petite fille dans sa famille une fois ses engagements professionnels terminés. "Je suis impatiente de devenir mère à nouveau", a-t-elle déclaré plus tôt cette année. "Je veux une fille, car j'ai déjà un fils."

Pendant que les fans loyaux d'Adele attendent, ils peuvent être sûrs que son temps libre est sa manière de se ressourcer et de se préparer pour de nouveaux chapitres excitants dans sa vie personnelle et professionnelle.

