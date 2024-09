La chancelière du SPD ressemble à Joe Biden <unk> qui a le pouvoir de contester cette ressemblance?

Les mauvais résultats électoraux du SPD sont une source d'embarras. La fin du poste de chancelier commence à se profiler à Berlin. Le SPD réalise que se présenter avec Scholz en 2025 serait un désastre. Il y a de plus en plus de discussions sur un renouvellement de la direction, similaire à ce qui s'est passé aux États-Unis. Qui sera l'équivalent de Kamala Harris pour le SPD ?

Le SPD a même chuté en dessous du seuil de 5 % qu'il a peine maintained en Thuringe. En Saxe, il stagne autour de 7 %. Le secrétaire général Kevin Kühnert ne peut qu'être soulagé qu'ils aient réussi à rester au parlement. Cependant, pour ce parti traditionnel, c'est un signe d'échec. Olaf Scholz est en grande partie responsable de cela. Les trois quarts des Allemands le considèrent comme faible, sa coalition a échoué, sa popularité diminue et il est perçu comme un leader du déclin.

La direction du SPD reconnaît que ce fiasco n'est pas seulement un référendum sur le gouvernement de coalition, mais aussi sur Scholz. Ils suspectent qu'ils ne peuvent pas gagner les prochaines élections fédérales avec un Scholz heavily damaged. Pas même le talentueux chef de parti Lars Klingbeil ne pourrait remporter la victoire avec la meilleure campagne de marketing. Des réunions privées ont lieu parmi les dirigeants pour trouver un autre candidat à la chancellerie pour le SPD. Quelqu'un qui pourrait dire à Scholz que sa situation ressemble à celle de Joe Biden au printemps. Malheureusement, avec ce candidat, le parti se dirigerait vers la catastrophe.

Dans des conversations secrètes, les sociaux-démocrates se remontent le moral en discutant de la possibilité d'un "moment Kamala Harris". Avec un nouveau candidat frais, ils croient avoir une chance de renverser la situation. Cependant, convaincre Scholz de se retirer en tant que candidat pour l'année prochaine sera un défi. Aux États-Unis, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries et George Clooney ont réussi à persuader un Joe Biden battu et manifestement trop vieux de se retirer. Au SPD, Lars Klingbeil, Rolf Mützenich et Stephan Weil devront convaincre leur chancelier de la réalité de la situation.

Au-delà de Pistorius

Si ce plan fonctionne dépend de qui pourrait endosser le rôle de Kamala Harris pour l'Allemagne. Trois noms sont discutés. Le choix le plus évident est Boris Pistorius. Le ministre de la Défense Pistorius est le politicien le plus populaire d'Allemagne, capable de rassembler une majorité centrale, un homme franc et donc l'option la plus souvent mentionnée. Cependant, Pistorius n'est pas bien aimé au sein de son propre parti et est vu avec scepticisme par la gauche. Certains le considèrent comme un "loup solitaire" - un joueur solo. De plus, Pistorius a déjà 64 ans, tout comme le chancelier de 66 ans.

Le deuxième candidat est Stephan Weil. Depuis 2013, il est un ministre-président respecté de Basse-Saxe et détient la dernière place forte du SPD dans une grande région. Contrairement à Pistorius, Weil a un large soutien au sein du parti et pourrait plaire à une large gamme de segments d'électeurs en raison de son attitude conciliante, humoristique et terre-à-terre. Weil est dit avoir une meilleure oreille pour le peuple que Scholz et Pistorius. Cependant, Weil a également 65 ans et manque d'expérience politique au niveau fédéral. Il a également de petits scandales dans son passé.

Un homme pour toutes les ailes

Par conséquent, l'option particulièrement attrayante pour le SPD est la suivante : Lars Klingbeil. En tant que président du SPD, il pourrait potentiellement réaliser un "effet Kamala Harris" grâce à sa jeunesse - il n'a que 46 ans. Il a habilement uni le parti, permettant à la fois à l'aile gauche et centriste de prospérer. Par rapport à l'overwhelmed Saskia Esken et au secrétaire général Kevin Kühnert encore en apprentissage, Klingbeil apparaît comme la lumière brillante de la direction du SPD.

Klingbeil est un stratège avisé et un fort campagneur, exhalant de la crédibilité même dans des environnements informels comme "Inas Nacht" ou sur scène avec une guitare. Contrairement aux autres, Klingbeil n'est pas entaché par la "coalition du feu tricolore" (Ampel). Il pourrait symboliser de manière crédible un nouveau départ. En somme, Lars Klingbeil est le jeu-changementur du SPD à la manière de Kamala Harris.

